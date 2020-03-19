محافظ القاهرة يقرر غلق سوق السيارات منعا للتجمعات

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م

سوق السيارات - صورة أرشيفية

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر الجارى، حرصا على سلامة مرتاديه، خاصة أنه يضم عددا كبيرا من المواطنين من مختلف المحافظات، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنع التجمعات، وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار.

وقرر عبد العال، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات"، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية،