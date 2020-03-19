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محافظ القاهرة يقرر غلق سوق السيارات منعا للتجمعات

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م
سوق السيارات - صورة أرشيفية
سوق السيارات - صورة أرشيفية
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر الجارى، حرصا على سلامة مرتاديه، خاصة أنه يضم عددا كبيرا من المواطنين من مختلف المحافظات، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنع التجمعات، وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار.
وقرر عبد العال، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات"، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية،
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
مجلس-النواب (3)

القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: فريق عمل بكل الجهات للتأكد من أعمال التطهير

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد – 19" في مصر، حتى أمس، الأربعاء الموافق 18 مارس 2020. وخلال الاجتماع قرر رئيس الوزراء أن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، تكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزارات والجهات.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي يشكر أجهزة الدولة: مررنا بأصعب أسبوع

عقدت الحكومة اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد في مستهل الاجتماع أن الأسبوع المنقضي، كان أصعب الأسابيع التي واجهتها الحكومة الحالية بكل المقاييس، وربما أصعب الأيام التي واجهتها الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التحديات بدأت بموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، ثم مواجهة فيروس كورونا المستجد.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

إغلاق الأندية ومراكز الشباب 11 ساعة حتى نهاية الشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحا، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجاري.
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