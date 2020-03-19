رسميًا.. تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل

تحرير:محمد جمال ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م

ليفربول ومانشستر سيتي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، استمرار تعليق بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حتى 30 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في أنحاء العالم . وعقدت أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة (الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا وأسفر الاجتماع عن استمرار تعليق كافة المباريات المحلية في البريميرليج في جميع البطولات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وكانت رابطة البريميرليج أعلنت في وقت سابق تأجيل كافة المباريات المحلية حتى أوائل أبريل المقبل، بعد إصابة مدربه ميكيل ارتيتا بوباء كورونا، كما تعرض كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي وبعض لاعبي ليستر سيتي للإصابة بالفيروس ذاته. جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق