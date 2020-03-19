تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

تحرير:محمد جمال ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م

أرتيتا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي، استمرار تعليق بطولة الدوري "بريميرليج" حتى 30 أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) . حيث عقدت أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة بريميرليج لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وأسفر