رياضة

عمر صلاح: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى مصر

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٧ م
عمر صلاح
عمر صلاح
أبدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، حزنه، بسبب طريقة رحيله عن ناديه السابق، حيث رحل الحارس عن الزمالك في بداية الموسم إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للقلعة البيضاء. وقال عمر صلاح في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "ذهلت من رقم رحيلي من الزمالك إلى سموحة، حيث كان 500 ألف جنيه فقط، كما لم أتوقع الخروج من القلعة البيضاء في هذا التوقيت". وأضاف "كنت أتمنى البقاء في الزمالك، وتم إبلاغي بقرار الرحيل من خلال وكيل أعمالي، ولكني أضع كل تركيزي مع سموحة".
وأردف حارس مرمى الزمالك السابق "أبذل أقصى ما لدي من أجل خوض أولمبياد طوكيو القادمة، وأعتقد أن محمد الشناوي نجم الأهلي هو أفضل حارس في مصر حاليًا، حيث يسير بخطوات ثابتة ومميزة منذ مونديال روسيا". وكشف عن كواليس مشاركته مع فريق الزمالك في نهائي بطولة الكونفيدرالية، قائلا: "تلقيت دعم كبير من شريف إكرامي
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تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
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رسميًا.. تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل

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مانشستر يونايتد يسعى لخطف أوباميانج من أرسنال

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مصير الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، وتؤكد العديد من التقارير رغبة أوباميانج في الرحيل عن آرسنال خلال الصيف المقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال بات يقبل أن أوباميانج لن يوقع على عقد جديد وسيرحل عن الجانرز خلال الصيف المقبل. وأشارت إلى أن عقد أوباميانج مع آرسنال ينتهي في صيف 2021، ويرفض الجانرز خسارة خدمات أوباميانج مجانًا، لذلك سيوافق على بيعه في الميركاتو المقبل،
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طارق-حامد

طارق حامد يكشف عن وعده لابنته قبل التتويج بالسوبر

تغنى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفوز فريقه على الأهلي والتتويج ببطولة السوبر، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتحدث عقب نهاية المباراة، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قائلًا: "مباراة قوية أمام فريق كبير، وعانينا من بعض الإجهاد بسبب مباراة الترجي في السوبر الإفريقي، وأبارك لجمهور الزمالك وكامل الطاقم الفني والإداري".
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تفاصيل خناقة الأهلي والزمالك بعد مباراة السوبر

نشبت مشاجرة عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب إطلاق صافرة الحكم النرويجي نهاية اللقاء الذي جمع بينهما في كأس السوبر المصري. وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، توجه عبد الله جمعة للاحتفال مع الجماهير بطريقة استفزت لاعبي الأهلي، لتنشب المشاجرة التي شهدت ركل بالأقدام والأيدي بين الفريقين.
حسام غالي

حسام غالي يهاجم كهربا بعد مباراة السوبر

بمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة، بتتويج فريق الزمالك ببطولة السوبر على حساب الأهلي، فتح حسام غالي قائد الأهلي السابق، النار على محمود "كهربا" لاعب الأحمر الحالي بسبب ما قدمه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. وقال غالي عبر قناة "أبو ظبي"، عقب المباراة: "كهربا لم يشارك ليلعب كرة قدم بل ليستفز الزمالك والجمهور، جمهورك لن يحبك من أجل استفزازك للخصم جمهورك سيحبك حينما تؤدي بشكل جيد وتلعب كالرجال وبروح النادي الأهلي وأن يستفيد منك الفريق فنيا، ما حدث من كهربا ليس طريقة لاعب محترف يجب أن يعيد حساباته بشكل قوي".
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الزمالك بطلًا للسوبر على حساب الأهلي

توج الزمالك بكأس السوبر المصري، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. بداية المباراة، جاءت سريعة، وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة الرابعة، بعد هجمة سريعة، انتهت بتسديدة من جونيور أجاي، تصدى لها أبو جبل ببراعة، قبل أن ترتد إلى جيرالدو، المتمركز أمام المرمى، ليسدد كرة في الشباك من الخارج، وبعد مرور دقيقة، أطلق عمرو السولية تسديدة قوية تصدى لها حارس الزمالك.
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