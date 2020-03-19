عمر صلاح: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى مصر

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٧ م

عمر صلاح

أبدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، حزنه، بسبب طريقة رحيله عن ناديه السابق، حيث رحل الحارس عن الزمالك في بداية الموسم إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للقلعة البيضاء. وقال عمر صلاح في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "ذهلت من رقم رحيلي من الزمالك إلى سموحة، حيث كان 500 ألف جنيه فقط، كما لم أتوقع الخروج من القلعة البيضاء في هذا التوقيت". وأضاف "كنت أتمنى البقاء في الزمالك، وتم إبلاغي بقرار الرحيل من خلال وكيل أعمالي، ولكني أضع كل تركيزي مع سموحة".

وأردف حارس مرمى الزمالك السابق "أبذل أقصى ما لدي من أجل خوض أولمبياد طوكيو القادمة، وأعتقد أن محمد الشناوي نجم الأهلي هو أفضل حارس في مصر حاليًا، حيث يسير بخطوات ثابتة ومميزة منذ مونديال روسيا". وكشف عن كواليس مشاركته مع فريق الزمالك في نهائي بطولة الكونفيدرالية، قائلا: "تلقيت دعم كبير من شريف إكرامي