رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لخطف أوباميانج من أرسنال

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م
أوبامينج
أوبامينج
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مصير الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، وتؤكد العديد من التقارير رغبة أوباميانج في الرحيل عن آرسنال خلال الصيف المقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال بات يقبل أن أوباميانج لن يوقع على عقد جديد وسيرحل عن الجانرز خلال الصيف المقبل. وأشارت إلى أن عقد أوباميانج مع آرسنال ينتهي في صيف 2021، ويرفض الجانرز خسارة خدمات أوباميانج مجانًا، لذلك سيوافق على بيعه في الميركاتو المقبل،
وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها أن أوباميانج بات مراقبا من مانشستر يونايتد إلى جانب باريس سان جيرمان وبرشلونة. كما ذكرت الصحيفة أن آرسنال لا يريد التفاوض مع النجم الجابوني بشأن عقد جديد، حتى يعرف الفريق اللندني موقفه من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل. وأخبر آرسنال برشلونة بسعر مهاجمه
اقرأ المزيد
محمد-الشناوى-وعلى-لطفى

عمر صلاح: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى مصر

أبدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، حزنه، بسبب طريقة رحيله عن ناديه السابق، حيث رحل الحارس عن الزمالك في بداية الموسم إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للقلعة البيضاء. وقال عمر صلاح في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "ذهلت من رقم رحيلي من الزمالك إلى سموحة، حيث كان 500 ألف جنيه فقط، كما لم أتوقع الخروج من القلعة البيضاء في هذا التوقيت". وأضاف "كنت أتمنى البقاء في الزمالك، وتم إبلاغي بقرار الرحيل من خلال وكيل أعمالي، ولكني أضع كل تركيزي مع سموحة".
مايكل أرتيتا

تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
مانشستر سيتي - ليفربول (2)

رسميًا.. تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، استمرار تعليق بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حتى 30 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في أنحاء العالم . وعقدت أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة (الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا وأسفر الاجتماع عن استمرار تعليق كافة المباريات المحلية في البريميرليج في جميع البطولات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
مايكل أرتيتا

تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
مانشستر سيتي - ليفربول (2)

رسميًا.. تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، استمرار تعليق بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حتى 30 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في أنحاء العالم . وعقدت أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة (الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا وأسفر الاجتماع عن استمرار تعليق كافة المباريات المحلية في البريميرليج في جميع البطولات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
نيمار‎ (1)

برشلونة يستبعد استخدام لوائح الفيفا لعودة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن البرسا حاول خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم نيمار باستخدام لوائح الفيفا، التي كان ينوي اتباعها في الصيف المقبل، حيث يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان مباشرة لحسم الصفقة.
برشلونة

رسميا.. قمة برشلونة ونابولي بدون جمهور

أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن كانت قد أوصت وزارة الصحة الإسبانية بإقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وكانت شرطة باريس قد قررت إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيحاول صاحب الأرض، تعويض تأخره ذهابا (1-2).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]