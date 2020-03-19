مانشستر يونايتد يسعى لخطف أوباميانج من أرسنال

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

أوبامينج

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مصير الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، وتؤكد العديد من التقارير رغبة أوباميانج في الرحيل عن آرسنال خلال الصيف المقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال بات يقبل أن أوباميانج لن يوقع على عقد جديد وسيرحل عن الجانرز خلال الصيف المقبل. وأشارت إلى أن عقد أوباميانج مع آرسنال ينتهي في صيف 2021، ويرفض الجانرز خسارة خدمات أوباميانج مجانًا، لذلك سيوافق على بيعه في الميركاتو المقبل،

وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها أن أوباميانج بات مراقبا من مانشستر يونايتد إلى جانب باريس سان جيرمان وبرشلونة. كما ذكرت الصحيفة أن آرسنال لا يريد التفاوض مع النجم الجابوني بشأن عقد جديد، حتى يعرف الفريق اللندني موقفه من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل. وأخبر آرسنال برشلونة بسعر مهاجمه

وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها أن أوباميانج بات مراقبا من مانشستر يونايتد إلى جانب باريس سان جيرمان وبرشلونة.

كما ذكرت الصحيفة أن آرسنال لا يريد التفاوض مع النجم الجابوني بشأن عقد جديد، حتى يعرف الفريق اللندني موقفه من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

وأخبر آرسنال برشلونة بسعر مهاجمه الجابوني، بيير إيميريك أوباميانج، حيث ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن النادي اللندني اشترط على البلوجرانا دفع 50 مليون جنيه إسترليني، نظير ضم أوباميانج في الصيف المقبل.

ويعتقد مسؤولو آرسنال أن هذا السعر عادل للغاية، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها أوباميانج، ومنافسته على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، فإن برشلونة لن يكون على استعداد لتلبية مطالب الجانرز، وقد ينتظر لنهاية عقد اللاعب.