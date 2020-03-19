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المحفزات الحكومية تمنح البورصة قبلة إنعاش وترتفع 5%

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٩ م
البورصة
البورصة
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 504.743 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين. تاتي تلك المكاسب بدعم من قرار الرقابة المالية بشأن السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10?) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.
كما قاما بنوك مصر والأهلي المصري اليوم بضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة المصرية عبر شراء أسهم.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5% إلى مستوى 9205 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.34% إلى مستوى 840 نقطة.وبلغ حجم التداول على الأسهم 481 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ
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كيف سيؤثر كورونا على الدول الأفقر في العالم؟.. «جي بي مورجان» يجيب

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