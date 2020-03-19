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سامسونج تكشف عن هاتفها جالاكسي 41 تعرف على مواصفاته

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م
جالاكسي 41
جالاكسي 41
كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي الجديد "جالاكسي إيه41" Galaxy A41، الذي يأتي بشاشة من نوع سوبر أموليد Super AMOLED بقياس 6,1 بوصة، ودقة FHD+، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، كما أن الهاتف مقاوم للماء والأتربة بمعيار عزل IP68. ويعمل هاتف جالاكسي إيه41 (Galaxy A41) بمعالج MediaTek Helio P65، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وبطارية بسعة 3,500 مللي أمبير ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.
ويتميز هاتف سامسونج جالاكسي إيه41 (Galaxy A41) بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية دقتها 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0، وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2، موضوعة في ثقب بتصميم
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هواتف-هواوي-الذكية

هواوي وريلمي ونوكيا وهونر يطرحون هواتف ذكية جديدة رغم كورونا

تحاول العديد من الشركات العالمية تخفيف آثار الشلل الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد Covid 19 للأسواق، وذلك من خلال طرح منتجات جديدة، وتأتي في مقدمة تلك الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات التي ترتكز في الصين معقل انطلاق الفيروس، وبعد صمت استمر لبضعة أسابيع بدأت شركات صناعة الهواتف الذكية الكشف عن ما لديها من منتجات جديدة، خاصة التي تستهدف الفئة المتوسطة العليا والاقتصادية، واليوم نستعرض أبرز ما كشفت عنه ركات مثل هواوي وريلمي ونوكيا وهونر، سواء من خلال هواتف ذكية أو منتجات ذكية كالإكسسوارات.
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«واتساب» تتبرع وتطلق منصة معلومات حول «فيروس كورونا»

أعلنت شركة "واتساب"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتين لدعم معركة العالم ضد وباء فيروس "كورونا": الأولى إطلاق عالمي لمنصة معلومات فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منظمة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثانية التبرع بمليون دولار لشبكة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمعهد بوينتر، يتم إطلاق منصة معلومات فيروس كورونا اليوم على رابط whatsapp.com/coronavirus، ليقدم إرشادات ممكنة التطبيق للعاملين في مجالات الصحة، التعليم، قادة المجتمع، المؤسسات الأهلية، الحكومات المحلية، والشركات المحلية التي تعتمد على واتساب في التواصل.
جوزيف وانج

هل تحتل realme مكانة Huawei في سوق الهواتف الذكية؟

يناير 2019 كان الموعد الرسمي لانطلاق هواتف Realme الذكية في السوق المصري، ما يعني أن فترة وجودها في مصر لم تتجاوز 15 شهرًا، لكنها خلال تلك الشهور استطاعت أن تحصل لنفسها على مكانة متقدمة جدًّا لم تستطع أي شركة في السوق المصري أن تحصل عليها في تلك الفترة، ومع هذه النتائج يبدو أن الشركة عازمة على مواصلة قطع المسافات الكبيرة في فترة وجيزة، فهي الآن بحسب التقارير الدولية تستحوذ على المرتبة الخامسة بين منتجي الهواتف الذكية في مصر، لكنها تسعى لأن تكون في المركز الثالث، فكيف يتم ذلك؟ هذا ما يكشف عنه جوزيف وانج رئيس شركة ريلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
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سامسونج

بسبب كورونا.. تعطل أعمال سامسونج وسوني وفيسبوك

أعلنت شركة سوني Sony انسحابها من مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، والمقرر انعقاده في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشهر المقبل، بسبب المخاوف من فيروس كورونا. وقالت سوني: “لقد اتخذنا قرارا صعبا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام، بسبب المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا. نشعر بخيبة الأمل لإلغاء مشاركتنا، لكننا نهتم بصحة وسلامة العاملين لدينا والحاضرين للمؤتمر، ونتطلع للمشاركة في المؤتمر في المستقبل”. وكذلك، أعلنت فيسبوك Facebook عن انسحابها هي الأخرى من المشاركة في مؤتمر مطوري الألعاب.
Samsung Lifestyle TV The Sero 04

«سامسونج» تكشف أحدث ابتكاراتها للشاشات وأجهزة المنزل

استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، تشكيلة جديدة من أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وذلك خلال فعاليات منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هذا العام في مالطا، وعرضت سامسونج فلسفتها الخاصة بـ"عصر التجربة" الذي بشّر به الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة هيون سوك كيم، الرئيس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في وقت سابق من هذا العام.
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