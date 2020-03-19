سامسونج تكشف عن هاتفها جالاكسي 41 تعرف على مواصفاته

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م

جالاكسي 41

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي الجديد "جالاكسي إيه41" Galaxy A41، الذي يأتي بشاشة من نوع سوبر أموليد Super AMOLED بقياس 6,1 بوصة، ودقة FHD+، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، كما أن الهاتف مقاوم للماء والأتربة بمعيار عزل IP68. ويعمل هاتف جالاكسي إيه41 (Galaxy A41) بمعالج MediaTek Helio P65، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وبطارية بسعة 3,500 مللي أمبير ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

ويتميز هاتف سامسونج جالاكسي إيه41 (Galaxy A41) بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية دقتها 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0، وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2، موضوعة في ثقب بتصميم

ويتميز هاتف سامسونج جالاكسي إيه41 (Galaxy A41) بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية دقتها 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0، وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2، موضوعة في ثقب بتصميم infinity-U.



وسيعمل هاتف سامسونج جالاكسي إيه41 (Galaxy A41) بواجهة المستخدم One UI 2.0 القائمة على نظام تشغيل أندرويد 10، كما سيتاح في 3 ألوان، هي الأزرق والأبيض والأسود، وذلك بدءا من شهر يونيو القادم، وفي السوق الياباني أولا، بينما لم تعلن سامسونج بعد عن سعر الهاتف أو موعد إطلاقه عالميا.