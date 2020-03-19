أبرزهم نافعة والغزالي.. إخلاء سبيل 15 مسجونا سياسيا

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٥ م

النائب العام

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.

وضمت قائمة المخلى سبيلهم: حسن نافعة، شادي الغزالي حرب، كريم عباس، حازم عبد العظيم، عبير الصفتي، جمال فاضل، أحمد الرسام، هلال سمير، رمضان رجب، أمير عيسى، خالد سويدة، عبد العزيز الحسيني، وائل عبد الحافظ، أحمد السقا، عمرو حسوبة، كريم حسين أدمن صفحة "آسف يا ريس". ويواجه المخلى سبيلهم اتهامات بالانضمام لجماعة