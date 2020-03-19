السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م

السيسي وميركل - صورة أرشيفية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

وأعربت ميركل عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف، ما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة

وأعربت ميركل عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف، ما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية علي ضوء نتائج مؤتمر برلين.



كما تم التباحث حول آخر تطورات ملف سد النهضة في اطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.



