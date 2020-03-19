سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م
السيسي وميركل - صورة أرشيفية
السيسي وميركل - صورة أرشيفية
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
وأعربت ميركل عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف، ما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة
اقرأ المزيد
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
مجلس-النواب (3)

القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
سوق-السيارات (4)

محافظ القاهرة يقرر غلق سوق السيارات منعا للتجمعات

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر الجارى، حرصا على سلامة مرتاديه، خاصة أنه يضم عددا كبيرا من المواطنين من مختلف المحافظات، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنع التجمعات، وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
كورونا 5

تخصيص أرقام للإبلاغ عن مروجي شائعات «كورونا»

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتس آب "01155508688 - 01155508851"، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
فيروس-كورونا (3)

ألمانيا ترفض إغلاق حدودها لمنع انتشار «كورونا»

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار كورونا، رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا. وأضاف شبان، خلال مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، أن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد، متابعا: "الفيروس موجود في ألمانيا، وإنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة، سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود، عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".
فيروس- كورونا (17)

لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]