كيف سيؤثر كورونا على الدول الأفقر في العالم؟.. «جي بي مورجان» يجيب

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٩ م

الاقتصاد

حذر بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان يوم الخميس من أن التأثير الاقتصادي المعرقل لفيروس كورونا سيدفع الدول الأفقر في العالم باستثناء الصين إلى ركود بحلول منتصف العام. وقال البنك ”نتوقع الآن ركودا في النصف الأول من 2020 في الأسواق الناشئة باستثناء الصين مع تعزيز الاحتواء وانكماش الأسواق المتقدمة“. ومن المتوقع أن يسجل التأثير على أمريكا اللاتينية (-12 بالمئة) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (-13 بالمئة) أكبر تراجع في فصل واحد في هذه المناطق منذ 2008-2009 خلال الشهور المقبلة.

ومن المرجح أن يكون انهيار النمو السنوي على أساس فصلي لتركيا،17.2 بالمئة، والمكسيك 15.5 بالمئة، الأكبر بين الأسواق الناشئة في الربع الثاني تليهما منطقتا وسط وشرق أوروبا بفارق ضئيل.وبعض من أكبر الخسائر متوقع في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حيث من المتوقع أن تسبب إجراءات التباعد الاجتماعي