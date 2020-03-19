شيرين رضا تنفي إصابتها بكورونا: ده مش وقت تريندات

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٤ م

شيرين رضا

نفت الفنانة شيرين رضا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن ما يتادول في هذا الشأن لا صحة له، وأنها بخير، داعية الله أن يشفي الجميع، إذ كتبت على حسابها عبر تويتر: "إشاعة يا جماعة، أنا بخير الحمد لله، وربنا يشفي الجميع، وحقيقي ده مش وقت إشاعات وتريندات، ده وقت أننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي على خير إن شاء الله". وكانت ترددت إشاعات عن إصابتها بفيرس كورونا، وتوقف تصوير مسلسل "ليه لأ" التي تشارك فيه، وبالرجوع إلى الفنانة شيرين رضا للإطمئنان عليها لم تستجيب للرد على المكالمات.