اتحاد الكرة يخفف عقوبة كهربا وإمام عاشور

تحرير:أحمد سعيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م

كهربا

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التى أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي من حيث الشكل. وفيما يتعلق بالموضوع قررت اللجنة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب نادي الزمالك بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من إيقافهما حتى نهاية الموسم الجاري.

كما قررت اللجنة تعديل العقوبة الصادرة ضد أحمد زاهر إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجعلها الإيقاف 12 مباراة، وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك. وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله