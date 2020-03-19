رياضة

اتحاد الكرة يخفف عقوبة كهربا وإمام عاشور

تحرير:أحمد سعيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م
كهربا
كهربا
قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التى أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي من حيث الشكل. وفيما يتعلق بالموضوع قررت اللجنة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب نادي الزمالك بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من إيقافهما حتى نهاية الموسم الجاري.
كما قررت اللجنة تعديل العقوبة الصادرة ضد أحمد زاهر إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجعلها الإيقاف 12 مباراة، وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك. وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله
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عمر صلاح: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى مصر

أبدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، حزنه، بسبب طريقة رحيله عن ناديه السابق، حيث رحل الحارس عن الزمالك في بداية الموسم إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للقلعة البيضاء. وقال عمر صلاح في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "ذهلت من رقم رحيلي من الزمالك إلى سموحة، حيث كان 500 ألف جنيه فقط، كما لم أتوقع الخروج من القلعة البيضاء في هذا التوقيت". وأضاف "كنت أتمنى البقاء في الزمالك، وتم إبلاغي بقرار الرحيل من خلال وكيل أعمالي، ولكني أضع كل تركيزي مع سموحة".
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تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
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رسميًا.. تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، استمرار تعليق بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حتى 30 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في أنحاء العالم . وعقدت أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة (الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا وأسفر الاجتماع عن استمرار تعليق كافة المباريات المحلية في البريميرليج في جميع البطولات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
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رسميًّا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك في القمة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي، وتخلف عنها الفريق الأبيض، إذ قرر الاتحاد اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2- 0 مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019- 2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
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أحمد حسن: اتحاد الكرة تعمد إيقاف كهربا

علق أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، على قرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي عقب بطولة السوبر، حتى نهاية الموسم. وقال الصقر في تصريحات تليفزيونية: "أرى أن اتحاد الكرة تعمد إيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم، وذلك بعد انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي". وأضاف أحمد حسن: "هناك تعمد واضح في عقوبة إيقاف كهربا وربما تحايل في القرار، بدليل أن شيكابالا حصل فقط على عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات، وجاءت العقوبة الأكبر من نصيب كهربا".
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4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
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تفاصيل خناقة الأهلي والزمالك بعد مباراة السوبر

نشبت مشاجرة عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب إطلاق صافرة الحكم النرويجي نهاية اللقاء الذي جمع بينهما في كأس السوبر المصري. وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، توجه عبد الله جمعة للاحتفال مع الجماهير بطريقة استفزت لاعبي الأهلي، لتنشب المشاجرة التي شهدت ركل بالأقدام والأيدي بين الفريقين.
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