جريمة

استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٤ م
قطاع مصلحة السجون
قطاع مصلحة السجون
صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن تعليق الزيارات في جميع السجون مستمر حتى آخر شهر مارس الجارى، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
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