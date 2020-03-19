استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٤ م

قطاع مصلحة السجون

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن تعليق الزيارات في جميع السجون مستمر حتى آخر شهر مارس الجارى، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وقررت وزارة الداخلية، أمس، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 16 أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظاً على صحة المواطنين. وتقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى