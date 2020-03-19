«أزمة وهتعدي».. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة عن كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم/ عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مناصحا من خلالها المواطنين بالحرص من فيروس كورونا وعدم الخوف، وأن يأخذوا حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الصحية والوقائية، إذ تقول كلمات الأغنية: "أزمة وهتعدي وبكرة هنبقى بخير، وتمام لازم ورا نرجع خطوة، عشان نطلع قدام.. حرص جدا لكن ماتخافش نهائي، عشان لينا رب حامينا بعين لا بتغفل ولا بتنام".

وفي كوبليه آخر، يقول: "عادي محنة بسيطة وإحنا قدها وقدود، أوعى تيأس بكرة أحلى وربنا موجود، خاف على نفسك لكن أوعي يصيبك الخوف، خليك في البيت وأكسر بعزيمتك أي ظروف".

ويستعد سعد لطرح دويتو يجمعه بمغني المهرجانات حسن شاكوش، والذي تم الانتهاء من تسجيله، وهو من ألحان أحمد سعد، وكلمات الشاعر محمود خليفة.