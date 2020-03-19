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«أزمة وهتعدي».. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة عن كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م
أحمد سعد
أحمد سعد
طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم/ عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مناصحا من خلالها المواطنين بالحرص من فيروس كورونا وعدم الخوف، وأن يأخذوا حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الصحية والوقائية، إذ تقول كلمات الأغنية: "أزمة وهتعدي وبكرة هنبقى بخير، وتمام لازم ورا نرجع خطوة، عشان نطلع قدام.. حرص جدا لكن ماتخافش نهائي، عشان لينا رب حامينا بعين لا بتغفل ولا بتنام".

وفي كوبليه آخر، يقول: "عادي محنة بسيطة وإحنا قدها وقدود، أوعى تيأس بكرة أحلى وربنا موجود، خاف على نفسك لكن أوعي يصيبك الخوف، خليك في البيت وأكسر بعزيمتك أي ظروف".

ويستعد سعد لطرح دويتو يجمعه بمغني المهرجانات حسن شاكوش، والذي تم الانتهاء من تسجيله، وهو من ألحان أحمد سعد، وكلمات الشاعر محمود خليفة.

أحمد سعد

قريبًا.. أحمد سعد في دويتو مع حسن شاكوش

نشر المطرب أحمد سعد صورة تجمعه بحسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء التحضير لأغنية تجمعهما، وعلق "سعد" على الصورة "قريبا". وكان الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا منذ أيام أغنية "عود البطل"، بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران". وكانت أغنية "عود البطل" قد تعرضت للحذف بعد يوم من طرحها قبل أن يعاود حسن شاكوش طرحها على قناته بـ«يوتيوب»، والتي يغنيها مع عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات عالية منذ طرحها.
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أحمد سعد

قريبًا.. أحمد سعد في دويتو مع حسن شاكوش

نشر المطرب أحمد سعد صورة تجمعه بحسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء التحضير لأغنية تجمعهما، وعلق "سعد" على الصورة "قريبا". وكان الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا منذ أيام أغنية "عود البطل"، بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران". وكانت أغنية "عود البطل" قد تعرضت للحذف بعد يوم من طرحها قبل أن يعاود حسن شاكوش طرحها على قناته بـ«يوتيوب»، والتي يغنيها مع عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات عالية منذ طرحها.
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