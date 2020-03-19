الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 7 حالات

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٣ م

كورونا - أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل. وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا المستجد، حتى اليوم