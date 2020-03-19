أحدهم يدعم الجيل الخامس.. نوكيا تطرح 3 هواتف جديدة

كشفت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا اليوم عن مجموعة من الهواتف الجديدة وذلك خلال مؤتمر بث مباشر على الإنترنت، وسعت نوكيا في هواتفها التي كشفت عنها اليوم الجمع بين الحداثة والتطور بهواتف 8.3 و5.3 واستعادة جزء من روح الماضي بهاتفها 5310 القديم وتحديثه بخصائص جديدة منها التركيز على وظائف الموسيقى.
نوكيا 8.3 التطور الثوري للجيل الخامس
وقدمت نوكيا اليوم هاتفها 8.3 أول هاتف لديها يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، ويأتي مزود بمعالج قوي جدًا Qualcomm Snapdragon 765G، ويأتي بشاشة 6.81 بوصة HDR، وتم إخفاء النوتش من المنتصف لتتحول إلى الجانب الأيسر بشكل صغير جدًا، وتم تزويد الهاتف بكاميرات زايس رباعية،
نوكيا 8.3 التطور الثوري للجيل الخامس
وقدمت نوكيا اليوم هاتفها 8.3 أول هاتف لديها يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، ويأتي مزود بمعالج قوي جدًا Qualcomm Snapdragon 765G، ويأتي بشاشة 6.81 بوصة HDR، وتم إخفاء النوتش من المنتصف لتتحول إلى الجانب الأيسر بشكل صغير جدًا، وتم تزويد الهاتف بكاميرات زايس رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو، ومستشعر عمق.
وتم دمج بصمة الأصابع في زر فتح وغلق هاتف نوكيا 8.3 من الجانب الأيمن، ومن المقرر أن يعمل هاتف نوكيا 8.3 بنظام Android الخام الذي يعد الأكثر أمانا وتحديثًا، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف الصيف القادم بإصدارات 6/64GB و8/128GB، وبسعر يبدأ من 599 يورو أي ما يعادل 12 ألف جنيه تقريبًا، لكن التسعير في مصر يختلف حال تم طرحه.
نوكيا 5.3 منافس الفئة المتوسطة
وفي الفئة المتوسطة قدمت شركة نوكيا هاتفها 5.3 الذي دعمته ببعض التحديثات تختلف عن الهاتف Nokia 5.1 الذي كان يعتمد على معالج MediaTek، ليتم تزويد الهاتف الجديد 5.3 بمعالج Qualcomm Snapdragon 665، وتم تزويد الهاتف بكاميرا رباعية في الخلف، الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل ومستشعر عمق.
ويأتي هاتف Nokia 5.3 بشاشة مقاس 6.55 بوصة، وبدقة 720p، وبحواف أقل بمعيار 21: 9 محمية بطبقة Gorilla Glass ومن المقرر أن ياتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 3/4/6 جيجابايت- وبسعات تخزين 64 جيجابايت و128، وتم تزويد الهاتف ببطارية كبيرة سعة 4000mAh، وياتي الهاتف بجزء خلفي مصنوع من البلاستيك.
نوكيا 5310 استدعاء جمال الماضي
وكعادتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية لم تغفل نوكيا استعادة الماضي بهواتفها التقليدية، حيث أصدرت هاتف Nokia 5310 الجديد المخصص للموسيقى، وتم تزويده بهوائي FM مدمج في الهاتف دون الحاجة لتوصيل سماعات الرأس، ومن المقرر أن يدعم برامج الموسيقى مثل Spotify، وتقول نوكيا أن بطارية هذا الهاتف قد تصل إلى 30 يوم عمل، مع 20 ساعة من وقت التحدث، وسيتوفر الهاتف مارس 2020 الجاري مقابل حوالي 39 يورو، أي ما يعادل 800 جنيه مصري.