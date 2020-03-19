حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

أحدهم يدعم الجيل الخامس.. نوكيا تطرح 3 هواتف جديدة

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م
نوكيا 5.3
نوكيا 5.3
كشفت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا اليوم عن مجموعة من الهواتف الجديدة وذلك خلال مؤتمر بث مباشر على الإنترنت، وسعت نوكيا في هواتفها التي كشفت عنها اليوم الجمع بين الحداثة والتطور بهواتف 8.3 و5.3 واستعادة جزء من روح الماضي بهاتفها 5310 القديم وتحديثه بخصائص جديدة منها التركيز على وظائف الموسيقى.
نوكيا 8.3 التطور الثوري للجيل الخامس وقدمت نوكيا اليوم هاتفها 8.3 أول هاتف لديها يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، ويأتي مزود بمعالج قوي جدًا Qualcomm Snapdragon 765G، ويأتي بشاشة 6.81 بوصة HDR، وتم إخفاء النوتش من المنتصف لتتحول إلى الجانب الأيسر بشكل صغير جدًا، وتم تزويد الهاتف بكاميرات زايس رباعية،
اقرأ المزيد
1-29

سامسونج تكشف عن هاتفها جالاكسي 41 تعرف على مواصفاته

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي الجديد "جالاكسي إيه41" Galaxy A41، الذي يأتي بشاشة من نوع سوبر أموليد Super AMOLED بقياس 6,1 بوصة، ودقة FHD+، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، كما أن الهاتف مقاوم للماء والأتربة بمعيار عزل IP68. ويعمل هاتف جالاكسي إيه41 (Galaxy A41) بمعالج MediaTek Helio P65، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وبطارية بسعة 3,500 مللي أمبير ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.
هواتف-هواوي-الذكية

هواوي وريلمي ونوكيا وهونر يطرحون هواتف ذكية جديدة رغم كورونا

تحاول العديد من الشركات العالمية تخفيف آثار الشلل الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد Covid 19 للأسواق، وذلك من خلال طرح منتجات جديدة، وتأتي في مقدمة تلك الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات التي ترتكز في الصين معقل انطلاق الفيروس، وبعد صمت استمر لبضعة أسابيع بدأت شركات صناعة الهواتف الذكية الكشف عن ما لديها من منتجات جديدة، خاصة التي تستهدف الفئة المتوسطة العليا والاقتصادية، واليوم نستعرض أبرز ما كشفت عنه ركات مثل هواوي وريلمي ونوكيا وهونر، سواء من خلال هواتف ذكية أو منتجات ذكية كالإكسسوارات.
whatsapp-telegram

«واتساب» تتبرع وتطلق منصة معلومات حول «فيروس كورونا»

أعلنت شركة "واتساب"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتين لدعم معركة العالم ضد وباء فيروس "كورونا": الأولى إطلاق عالمي لمنصة معلومات فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منظمة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثانية التبرع بمليون دولار لشبكة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمعهد بوينتر، يتم إطلاق منصة معلومات فيروس كورونا اليوم على رابط whatsapp.com/coronavirus، ليقدم إرشادات ممكنة التطبيق للعاملين في مجالات الصحة، التعليم، قادة المجتمع، المؤسسات الأهلية، الحكومات المحلية، والشركات المحلية التي تعتمد على واتساب في التواصل.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]