أحدهم يدعم الجيل الخامس.. نوكيا تطرح 3 هواتف جديدة

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م

نوكيا 5.3

كشفت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا اليوم عن مجموعة من الهواتف الجديدة وذلك خلال مؤتمر بث مباشر على الإنترنت، وسعت نوكيا في هواتفها التي كشفت عنها اليوم الجمع بين الحداثة والتطور بهواتف 8.3 و5.3 واستعادة جزء من روح الماضي بهاتفها 5310 القديم وتحديثه بخصائص جديدة منها التركيز على وظائف الموسيقى.

نوكيا 8.3 التطور الثوري للجيل الخامس وقدمت نوكيا اليوم هاتفها 8.3 أول هاتف لديها يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، ويأتي مزود بمعالج قوي جدًا Qualcomm Snapdragon 765G، ويأتي بشاشة 6.81 بوصة HDR، وتم إخفاء النوتش من المنتصف لتتحول إلى الجانب الأيسر بشكل صغير جدًا، وتم تزويد الهاتف بكاميرات زايس رباعية،