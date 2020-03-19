رامي جمال يتحدى كورونا بتبرعات للمرضى وهدايا للأطباء والممرضين

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م

أعلن المطرب رامي جمال عن تبرعه بالمواد الطبية والغذائية لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، كما وعد بتقديم هدايا لكل الأطباء والممرضين المشاركين في حملة القضاء على فيروس كورونا.

وكتب جمال عبر "تويتر": "قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية ومحافظة القاهرة بالمواد الطبية والغذائية، وبوعد بهدايا لكل أبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض وبطلب من كل أصدقائي الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل في أي مستشفى يختاروها #جه_دورنا". وكان رامى جمال قد طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى"

وكتب جمال عبر "تويتر": "قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية ومحافظة القاهرة بالمواد الطبية والغذائية، وبوعد بهدايا لكل أبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض وبطلب من كل أصدقائي الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل في أي مستشفى يختاروها #جه_دورنا".

وكان رامى جمال قد طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بالتزامن مع عيد الحب، بعد طرح أغنيتين قبل الألبوم، وهما كليب "سقف" والذى لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.