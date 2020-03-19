جريمة

ضرب وتعذيب وجثة.. وفاة طفل على يد عمته بسبب «التبول»

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ م
جثة طفل _ أرشيفية
جثة طفل _ أرشيفية
لم يكن يدرك "إبراهيم" صاحب الـ8 سنوات، أنه سيفقد حياته على يد عمته التي تجردت من مشاعر الإنسانية، بعدما اعتدت عليه بالضرب عقابا له، بسبب تبوله على نفسه. حيث لاحقته بوصلة تعذيب وكدمات تركت علامات في جسده النحيل، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.
وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ من مستشفى بلبيس العام، بوصول "إبراهيم هـ." 8 سنوات، مصابا بكدمات متفرقة، وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين من تقرير مفتش الصحة بمستشفى بلبيس العام، وجود شبهة جنائية في الوفاة. وكشفت التحريات، عن قيام "م. أ." 33 عاما، عمة الطفل بتعذيبه، لقيامه بالتبول
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المتهمين (2)

جنيهات ودولارات.. سقوط عصابة «الفلوس المزورة» في بورسعيد

عصابة تخصصت فى الاتجار بالعملات الوطنية والأجنبية المقلدة لترويجها على المواطنين فى بورسعيد، ظنت أنها بمنأي عن أعين الأجهزة الأمنية قبل أن تسقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، إذ وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بتكوين "خطاط"، وزوجته "كوافيرة"، وموظف، وموظفة، لهم معلومات جنائية ومقيمون بالضواحي، بتشكيل عصابي تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما.
السجون (1)

استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن تعليق الزيارات في جميع السجون مستمر حتى آخر شهر مارس الجارى، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

أبرزهم نافعة والغزالي.. إخلاء سبيل 15 مسجونا سياسيا

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.
سجن

«أمن الدولة» تخلي سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا، جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس.
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يأمر بحبس «نائب المقطم» لتقاضيه رشوة

أمر النائب العام، بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات. وألقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم».
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كواليس الحكم على المتهمين في قضية «قطار محطة مصر»

تود المحكمة أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد، واعتاد المجتمع المصري أن يعيش وآخرين هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد. بهذه الكلمات بدأ المستشار الدكتور جابر المراغي كلمته قبل النطق بالحكم على 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطار محطة مصر". وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء فتحي سائق القطار بالسجن 15 سنة وإلزامه برد 8 ملايين جنيه و800 ألف جنيه.
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بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
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إصابة 26 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 113 امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ما تسبب في إصابة 26 عاملا من مستقليها، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
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