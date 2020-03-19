جنيهات ودولارات.. سقوط عصابة «الفلوس المزورة» في بورسعيد

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ م

متهمين - أرشيفية

عصابة تخصصت فى الاتجار بالعملات الوطنية والأجنبية المقلدة لترويجها على المواطنين فى بورسعيد، ظنت أنها بمنأي عن أعين الأجهزة الأمنية قبل أن تسقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، إذ وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بتكوين "خطاط"، وزوجته "كوافيرة"، وموظف، وموظفة، لهم معلومات جنائية ومقيمون بالضواحي، بتشكيل عصابي تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 228 ألف و400 جنيه مقلدة للعملة الوطنية فئة 200 جنيه، ورقتان مقلدتان للعملة الوطنية فئة 100 جنيه، و18 ألف دولار مقلدة للعملة الأجنبية فئة 100 دولار. وضبطت الأدوات المستخدمة فى التقليد عبارة عن : "2 لاب توب،