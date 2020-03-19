جريمة

جنيهات ودولارات.. سقوط عصابة «الفلوس المزورة» في بورسعيد

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ م
متهمين - أرشيفية
متهمين - أرشيفية
عصابة تخصصت فى الاتجار بالعملات الوطنية والأجنبية المقلدة لترويجها على المواطنين فى بورسعيد، ظنت أنها بمنأي عن أعين الأجهزة الأمنية قبل أن تسقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، إذ وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بتكوين "خطاط"، وزوجته "كوافيرة"، وموظف، وموظفة، لهم معلومات جنائية ومقيمون بالضواحي، بتشكيل عصابي تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 228 ألف و400 جنيه مقلدة للعملة الوطنية فئة 200 جنيه، ورقتان مقلدتان للعملة الوطنية فئة 100 جنيه، و18 ألف دولار مقلدة للعملة الأجنبية فئة 100 دولار. وضبطت الأدوات المستخدمة فى التقليد عبارة عن : "2 لاب توب،
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ضرب وتعذيب وجثة.. وفاة طفل على يد عمته بسبب «التبول»

لم يكن يدرك "إبراهيم" صاحب الـ8 سنوات، أنه سيفقد حياته على يد عمته التي تجردت من مشاعر الإنسانية، بعدما اعتدت عليه بالضرب عقابا له، بسبب تبوله على نفسه. حيث لاحقته بوصلة تعذيب وكدمات تركت علامات في جسده النحيل، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.
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استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن تعليق الزيارات في جميع السجون مستمر حتى آخر شهر مارس الجارى، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
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أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا، جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس.
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تفاصيل مصرع 4 من العناصر الجنائية بمحيط بحيرة المنزلة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام تواجد 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والهاربين من عدد 33 قضية "اتجار فى الأسلحة والمخدرات -سرقة – شروع فى قتل" بأحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية.
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كواليس الحكم على المتهمين في قضية «قطار محطة مصر»

تود المحكمة أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد، واعتاد المجتمع المصري أن يعيش وآخرين هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد. بهذه الكلمات بدأ المستشار الدكتور جابر المراغي كلمته قبل النطق بالحكم على 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطار محطة مصر". وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء فتحي سائق القطار بالسجن 15 سنة وإلزامه برد 8 ملايين جنيه و800 ألف جنيه.
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بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
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10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة السيارات في بورسعيد

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، إذ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد أن 4 عناصر إجرامية وراء حوادث السرقات من داخل السيارات.
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