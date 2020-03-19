3405 حالة.. إيطاليا تتجاوز الصين في عدد وفيات كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ م

فيروس كورونا

في الوقت الذي نجحت فيه الصين في السيطرة على كورونا القاتل، الذي خلف وراءه آلاف من الإصابات والوفيات، أصبت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من الفيروس المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، إذ وصل العدد إلى 3405 حالة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتوقفت الحياة في إيطاليا تماما، وشهدت إغلاقا تاما، بعد تفشي الفيروس في مقاطعة لومباردي الشمالية، ليجتاح البلاد بالكامل، وينتقل للدول الأوروبية المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا. وبلغ عدد الوفيات في الصين حتى مساء الخميس، 3249 حالة، جاء الكثير منها في الأشهر الأولى من تفشي الفيروس بمدينة ووهان. في حين تخطى