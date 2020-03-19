سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

3405 حالة.. إيطاليا تتجاوز الصين في عدد وفيات كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
في الوقت الذي نجحت فيه الصين في السيطرة على كورونا القاتل، الذي خلف وراءه آلاف من الإصابات والوفيات، أصبت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من الفيروس المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، إذ وصل العدد إلى 3405 حالة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتوقفت الحياة في إيطاليا تماما، وشهدت إغلاقا تاما، بعد تفشي الفيروس في مقاطعة لومباردي الشمالية، ليجتاح البلاد بالكامل، وينتقل للدول الأوروبية المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا. وبلغ عدد الوفيات في الصين حتى مساء الخميس، 3249 حالة، جاء الكثير منها في الأشهر الأولى من تفشي الفيروس بمدينة ووهان. في حين تخطى
اقرأ المزيد
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: لا تستخدموا أيبوبروفين لعلاج كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الخميس، للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير، أنها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أي اليبوبروفين لعلاج الحمى للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما إذا كان اليبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الشخاص، مؤكدة أنها وبعد مراجعة سريعة لا تعلم بالبيانات الكلينيكية أو السكانية المرتبطة بهذا الأمر، كما أنها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا ولا تعلم بوجود أية آثار سلبية للأيبوبروفين تتجاوز الآثار الجانبية المعروفة المعتادة التي تحد من استخدامه لدى البعض.
فيروس- كورونا (2)

ألمانيا تسجل 2801 إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد. وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10 آلاف و999 حالة، حالة بينما توفي 20 شخصا.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

موريشيوس تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت موريشيوس، اليوم الخميس، تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت حكومة موريشيوس، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن المصابين هم 3 مواطنين، 21 عاما، و25 عاما و59 عاما، عادوا مؤخرا للجزيرة، وقد ثبت إصابة الثلاثة بالفيروس، على الرغم من أنه تم إرسال نتائج الفحص إلى جنوب إفريقيا للتأكد من النتائج. وأوضحت الحكومة: "شخصان كانا يعملان على متن سفن سياحية وآخر قادم من المملكة المتحدة".
كورونا

أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك وروسيا

سجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عاما) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة" وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 147 حالة في عموم روسيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (3)

الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
كورونا

استئناف العمل في بعض القطاعات بمركز تفشي «كورونا»

أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، قائلة إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى الفيروس، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، موضحة أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل.
ايران وكورونا

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران إلى 194 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات الوفاة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد إلى 194 حالة. كانت الصحة الإيرانية، أكدت في وقت سابق، وفاة 145 شخصا من بين 5823 حالة إصابة مؤكدة في إيران، بعد انتشار الفيروس في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة.
فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]