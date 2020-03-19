«القادم أكثر صعوبة».. نص خطاب الملك سلمان عن أزمة كورونا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م

الملك سلمان

"نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم" بهذه الجملة بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالته التي وجهها للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة مساء يوم الخميس، بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها"، مضيفا أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.

شدد الملك سلمان، على أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مؤكدا الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. وأشار إلى أن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة