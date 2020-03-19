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«القادم أكثر صعوبة».. نص خطاب الملك سلمان عن أزمة كورونا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م
الملك سلمان
الملك سلمان
"نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم" بهذه الجملة بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالته التي وجهها للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة مساء يوم الخميس، بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها"، مضيفا أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.
شدد الملك سلمان، على أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مؤكدا الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. وأشار إلى أن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة
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فيروس- كورونا (6)

الأردن: أداء صلاة الجمعة ظهرا في المنازل

تقيم الأردن، صلاة وخطبة الجمعة يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال فقط، وسيقتصر حضورها على من تصح به صلاة الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبهدف حفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا 4 ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعة.
عدنان الزرفي2

الزرفي بين رفض الحراك العراقي واعتراض تحالفات إيران

يبدو أن حال عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية لن يختلف كثيرا عن رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي الذي فشل في نيل ثقة البرلمان. تكليف الزرفي لم يمر عليه إلا ساعات قليلة، إلا أن ظروف تسميته والواقع السياسي العراقي لا يختلف كثيرا عن سابقه، فقد أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات أكتوبر، رفضها القاطع لما سمته مرشح أحزاب المحاصصة الطائفية المعروف لأهالي مدينة النجف بفساده وولائه لحزب الدعوة ومشاركته في دورتين انتخابيتين، مجددة المطالبة بحل البرلمان.
فيروس- كورونا (3)

الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».
فيروس-كورونا (2)

إصابة ممرضة أردنية في مستشفى البشير بـ«كورونا»

كشف المدير العام لمستشفى البشير بالأردن الدكتور محمود زريقات، عن إصابة ممرضة في قسم «نسائية جراحة عظام سيدات» من ممرضات المستشفى، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد عودتها قبل 5 أيام من زيارة أمضتها في فلسطين، قائلا: إنه فور ظهور أعراض الإصابة عليها، تم أخذ مسحة منها جاءت إيجابية، وتم وضعها فى العزل الصحي وكذلك إغلاق قسم العظام. كما تم الحجر الصحي على جميع الموظفين والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين خالطتهم الممرضة المصابة لمدة 14 يوما.
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مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، بناء على القرار الصادر مساء أمس الأحد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر. وطالبت مصر للطيران الركاب، بضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب للشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ55 حالة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي ياسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية ارتفع إلى 55 حالة، لافتًا إلى أن الرقم الأخير كان 48 حالة، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم. وأضاف المتحدث باسم وزارةالصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.
فيروس- كورونا (7)

الصحة تعلن أول حالة وفاة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي الموافق 6 مارس لتلقي الرعاية الطبية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد: 33 إصابة جديدة بكورونا على باخرة الأقصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إعادة تحليل الحالات التي أعلن إصابتها بفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية في الأقصر، أثبتت سلبية تحاليل 11 شخصا، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي، إضافة إلى 33 حالة جديدة تأكد إصابتهم بكورونا، مشيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المركب كان على متنها 171 شخصا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريا، وأن هناك 19 أجنبيا حاملين للفيروس، موضحة أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني.
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