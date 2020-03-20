السعودية تغلق ساحات الحرمين.. وتعلق الرحلات الداخلية

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

قررت السعودية تعليق الصلاة في ساحات الحرمين بمكة والمدينة خاصة، اليوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي، وفقا لما أعلنته مساء أمس الخميس، كما أعلنت السلطات السعودية، اليوم، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد السبت. باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات.

على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ذلك استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية