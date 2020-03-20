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السعودية تغلق ساحات الحرمين.. وتعلق الرحلات الداخلية

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
قررت السعودية تعليق الصلاة في ساحات الحرمين بمكة والمدينة خاصة، اليوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي، وفقا لما أعلنته مساء أمس الخميس، كما أعلنت السلطات السعودية، اليوم، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد السبت. باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات.
على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ذلك استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية
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فيروس- كورونا (4)

السعودية: 120 مليار ريال لتخفيف آثار فيروس كورونا

أعلن التلفزيون الرسمى السعودى تطبيق تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال للحد من تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، كما ذكرت أنها ستقدم 50 مليار ريال لدعم البنوك والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتزم السعودية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 70 مليار ريال لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا. وقررت السعودية تعليق الصلاة في ساحات الحرمين بمكة والمدينة خاصة، اليوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي.
كورونا 2

الكويت: إبعاد 31 وافدا عربيا بسبب تدخينهم الشيشة

أحالت الأجهزة الأمنية الكويتية 31 وافدا عربيا إلى سجن الإبعاد، تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد، بسبب تدخينهم (الشيشة) في مقهى بمنطقة الفروانية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الكويتي باغلاق كافة المقاهي. وتحفظت الأجهزة الأمنية الكويتية، على هويات الوافدين الـ31، ووضع أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول إلى الكويت مجددا، بالإضافة إلى إغلاق المقهى وإحالة مالكه إلى المحاكمة. وكان مجلس الوزراء الكويتي، أصدر قرارا الأسبوع الماضي، بإغلاق كافة المقاهي والمطاعم، وحظر كافة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
الملك-سلمان

«القادم أكثر صعوبة».. نص خطاب الملك سلمان عن أزمة كورونا

"نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم" بهذه الجملة بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالته التي وجهها للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة مساء يوم الخميس، بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها"، مضيفا أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.
فيروس- كورونا (6)

الأردن: أداء صلاة الجمعة ظهرا في المنازل

تقيم الأردن، صلاة وخطبة الجمعة يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال فقط، وسيقتصر حضورها على من تصح به صلاة الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبهدف حفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا 4 ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعة.
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فيروس- كورونا (17)

لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، بناء على القرار الصادر مساء أمس الأحد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر. وطالبت مصر للطيران الركاب، بضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب للشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.
فيروس- كورونا (19)

شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب «كورونا»

أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، اليوم الخميس، بعدما كبدها فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة جديدة. وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: "إنها لم تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا، مشيرة إلى دخولها مرحلة الإفلاس وأنها باتت تحت الوصاية، وأنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة. وتعتبر الشركة البريطانية أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.
كورونا 2

السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
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