لليوم الثاني.. الصين لم تسجل أي حالة محلية بكورونا

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص

كورونا - صورة أرشيفية

كشفت آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية الصينية عن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة، اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى 282 مصابا فقط، موضحة أنها خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل إصابات محلية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ما عدا 39 إصابة كلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، وشفي 730 مصابا بالفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، أن الحالات الوافدة المسجلة، هي: 14 حالة في مقاطعة قوانغدونغ و8 حالات في شنجهاي و6 حالات في بكين و3 حالات في مقاطعة فوجيان، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينغ وهيلونغجيانغ وتشجيانغ وشاندونغ وقوانغشي وسيتشوان وقانسو، ليرتفع إجمالي الحالات الوافدة