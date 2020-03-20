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لليوم الثاني.. الصين لم تسجل أي حالة محلية بكورونا

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
كشفت آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية الصينية عن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة، اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى 282 مصابا فقط، موضحة أنها خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل إصابات محلية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ما عدا 39 إصابة كلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، وشفي 730 مصابا بالفيروس.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، أن الحالات الوافدة المسجلة، هي: 14 حالة في مقاطعة قوانغدونغ و8 حالات في شنجهاي و6 حالات في بكين و3 حالات في مقاطعة فوجيان، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينغ وهيلونغجيانغ وتشجيانغ وشاندونغ وقوانغشي وسيتشوان وقانسو، ليرتفع إجمالي الحالات الوافدة
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كورونا

إغلاق جميع فنادق إسبانيا خلال أسبوع بسبب كورونا

أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، إذ أمرت الحكومة بإغلاق كل الفنادق وغيرها من أماكن تسكين السياح خلال 7 أيام لضمان احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في ضربة أخرى لقطاع السياحة المترنح بالفعل. وأعفيت دور رعاية المرضى والمسنين الطويلة الأجل من الإغلاق، لكنها لا تزال تخضع لحالة طوارئ فرضتها الحكومة منذ نحو أسبوع وتمنع الناس من الخروج إلا للضرورة.
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة: 209 آلاف إصابة و8 آلاف وفاة بسبب كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 آلاف شخص. ووفقا لبيانات المنظمة ليوم الجمعة، في الـ 24 ساعة الأخيرة، تم الكشف عن 16 ألفا و556 إصابة جديدة، من بينهم فقط 85 حالة على الأراضي الصينية، وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 209 آلاف و839 حالة على مستوى العالم، فيما توفي 828 شخص حول العالم بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ انتشار الوباء إلى 8 آلاف و778 شخصا.
روحان

روحاني: إيران قادرة على إدارة الاقتصاد دون النفط

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد بالوحدة والتضامن، قائلا: "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب، إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة"، جاء ذلك خلال كلمة تلفزيونية بمناسبة "عيد النوروز".
فيروس- كورونا (19)

3405 حالة.. إيطاليا تتجاوز الصين في عدد وفيات كورونا

في الوقت الذي نجحت فيه الصين في السيطرة على كورونا القاتل، الذي خلف وراءه آلاف من الإصابات والوفيات، أصبت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من الفيروس المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، إذ وصل العدد إلى 3405 حالة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
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كورونا

أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك وروسيا

سجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عاما) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة" وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 147 حالة في عموم روسيا.
كورونا 5

الصين تنتصر: لأول مرة لم نسجل إصابات محلية بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل زيادة صفرية محلية في انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ‏وتلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير عن تسجيل 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، في البر الرئيسي الصيني، أمس الأربعاء، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج، في حين أن 819 مريضا بكورونا تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفيات، أمس. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
فيروس-كورونا (3)

إيران: «كورونا» يقتل شخصا كل 10 دقائق

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة. وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في تغريدة له عبر "تويتر": "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل"، مضيفا: "أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
كورونا

ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
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