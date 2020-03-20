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روحاني: إيران قادرة على إدارة الاقتصاد دون النفط

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد بالوحدة والتضامن، قائلا: "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب، إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة"، جاء ذلك خلال كلمة تلفزيونية بمناسبة "عيد النوروز".
واعتبر روحاني أن بلاده نجحت في إدارة اقتصاد البلاد دون الاعتماد على النفط، مضيفا: "العام الجديد سيشهد افتتاح مشاريع كبرى، كما سيتحقق الانتعاش الاقتصادي وستتطور علاقاتنا الاقتصادية مع العالم وروابطنا مع دول الجوار، أن العام الجديد يجب أن يكون عام السلامة وفرص العمل والنشاط الاقتصادي والثقافي".وتابع:
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كورونا

إغلاق جميع فنادق إسبانيا خلال أسبوع بسبب كورونا

أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، إذ أمرت الحكومة بإغلاق كل الفنادق وغيرها من أماكن تسكين السياح خلال 7 أيام لضمان احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في ضربة أخرى لقطاع السياحة المترنح بالفعل. وأعفيت دور رعاية المرضى والمسنين الطويلة الأجل من الإغلاق، لكنها لا تزال تخضع لحالة طوارئ فرضتها الحكومة منذ نحو أسبوع وتمنع الناس من الخروج إلا للضرورة.
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة: 209 آلاف إصابة و8 آلاف وفاة بسبب كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 آلاف شخص. ووفقا لبيانات المنظمة ليوم الجمعة، في الـ 24 ساعة الأخيرة، تم الكشف عن 16 ألفا و556 إصابة جديدة، من بينهم فقط 85 حالة على الأراضي الصينية، وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 209 آلاف و839 حالة على مستوى العالم، فيما توفي 828 شخص حول العالم بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ انتشار الوباء إلى 8 آلاف و778 شخصا.
فيروس-كورونا (3)

لليوم الثاني.. الصين لم تسجل أي حالة محلية بكورونا

كشفت آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية الصينية عن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة، اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى 282 مصابا فقط، موضحة أنها خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل إصابات محلية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ما عدا 39 إصابة كلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، وشفي 730 مصابا بالفيروس.
فيروس- كورونا (19)

3405 حالة.. إيطاليا تتجاوز الصين في عدد وفيات كورونا

في الوقت الذي نجحت فيه الصين في السيطرة على كورونا القاتل، الذي خلف وراءه آلاف من الإصابات والوفيات، أصبت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من الفيروس المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، إذ وصل العدد إلى 3405 حالة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
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بورصة (2)

البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.
كورونا

«بسبب كورونا».. إيران تُغلق المدارس لمدة 3 أيام

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة،أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قائلًا: «استنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت إيران، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.
كورونا 2

إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أصيبت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي ذات السياق أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي، بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 2663 شخصا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا. وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
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