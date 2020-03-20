روحاني: إيران قادرة على إدارة الاقتصاد دون النفط

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد بالوحدة والتضامن، قائلا: "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب، إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة"، جاء ذلك خلال كلمة تلفزيونية بمناسبة "عيد النوروز".

واعتبر روحاني أن بلاده نجحت في إدارة اقتصاد البلاد دون الاعتماد على النفط، مضيفا: "العام الجديد سيشهد افتتاح مشاريع كبرى، كما سيتحقق الانتعاش الاقتصادي وستتطور علاقاتنا الاقتصادية مع العالم وروابطنا مع دول الجوار، أن العام الجديد يجب أن يكون عام السلامة وفرص العمل والنشاط الاقتصادي والثقافي".وتابع: