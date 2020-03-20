منظمة الصحة: 209 آلاف إصابة و8 آلاف وفاة بسبب كورونا

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 آلاف شخص. ووفقا لبيانات المنظمة ليوم الجمعة، في الـ 24 ساعة الأخيرة، تم الكشف عن 16 ألفا و556 إصابة جديدة، من بينهم فقط 85 حالة على الأراضي الصينية، وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 209 آلاف و839 حالة على مستوى العالم، فيما توفي 828 شخص حول العالم بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ انتشار الوباء إلى 8 آلاف و778 شخصا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "واتساب" عن إطلاق خدمة جديدة للمستخدمين حول العالم، دعما للحرب العالمية ضد جائحة فيروس كورونا، ويوفر مركز معلومات فيروس كورونا إرشادات بسيطة وقابلة للتنفيذ للعاملين الصحيين والمعلمين وقادة المجتمع والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية والشركات المحلية التي تعتمد على