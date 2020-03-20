النيجر تعلن مقتل قيادي بـ«بوكو حرام» الإرهابية

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص

بوكو حرام - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل القيادي في جماعة بوكو حرام الإهاربية إبراهيم فاكورة خلال عملية في جزر بحيرة تشاد (جنوب شرق)، مضيفة أن عناصر القوات المسلحة النيجرية المنتشرين في منطقة ديفا، شنوا عملية على الجزر النيجرية في بحيرة تشاد بين 10 و16 مارس، ما أسفر عن مقتل إبراهيم فاكورة، أحد قادة فصائل بوكو حرام، والعديد من رفاقه".

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن فاكورة قيادي في تنظيم داعش في غرب إفريقيا ومنخرط في العديد من الهجمات المروعة ضد مدنيين وقوات الدفاع والأمن، ومتهم أيضا بالمشاركة في عمليات الخطف مقابل فدية التي تعتبر شائعة في هذه المنطقة.وأشارت إلى أن العملية التي تأتي في إطار