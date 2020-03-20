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إغلاق جميع فنادق إسبانيا خلال أسبوع بسبب كورونا

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، إذ أمرت الحكومة بإغلاق كل الفنادق وغيرها من أماكن تسكين السياح خلال 7 أيام لضمان احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في ضربة أخرى لقطاع السياحة المترنح بالفعل. وأعفيت دور رعاية المرضى والمسنين الطويلة الأجل من الإغلاق، لكنها لا تزال تخضع لحالة طوارئ فرضتها الحكومة منذ نحو أسبوع وتمنع الناس من الخروج إلا للضرورة.
وإسبانيا التي استقبلت أكبر عدد من السياح في العالم عام 2018 أغلقت حدودها البرية بالفعل مع كل الدول، ولم تفتحها إلا لمواطنيها وحاملي تصاريح الإقامة بها. فيما أعلن مسؤولون إسبانيون أن عدد الوفيات قفز بأكثر من الثلث، أمس الخميس، إذ وصل إلى 767 حالة وفاة، في حين زاد عدد المصابين بمقدار الربع وبلغ 17 ألفا
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منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة: 209 آلاف إصابة و8 آلاف وفاة بسبب كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 آلاف شخص. ووفقا لبيانات المنظمة ليوم الجمعة، في الـ 24 ساعة الأخيرة، تم الكشف عن 16 ألفا و556 إصابة جديدة، من بينهم فقط 85 حالة على الأراضي الصينية، وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 209 آلاف و839 حالة على مستوى العالم، فيما توفي 828 شخص حول العالم بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ انتشار الوباء إلى 8 آلاف و778 شخصا.
روحان

روحاني: إيران قادرة على إدارة الاقتصاد دون النفط

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد بالوحدة والتضامن، قائلا: "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب، إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة"، جاء ذلك خلال كلمة تلفزيونية بمناسبة "عيد النوروز".
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لليوم الثاني.. الصين لم تسجل أي حالة محلية بكورونا

كشفت آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية الصينية عن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة، اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى 282 مصابا فقط، موضحة أنها خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل إصابات محلية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ما عدا 39 إصابة كلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، وشفي 730 مصابا بالفيروس.
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3405 حالة.. إيطاليا تتجاوز الصين في عدد وفيات كورونا

في الوقت الذي نجحت فيه الصين في السيطرة على كورونا القاتل، الذي خلف وراءه آلاف من الإصابات والوفيات، أصبت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من الفيروس المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، إذ وصل العدد إلى 3405 حالة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
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بدون غسل ووداع.. تفاصيل وفاة أول مصري بكورونا في إيطاليا

أعلن رئيس الجمعية الإيطالية المصرية محمد العبد، عن وفاة المواطن المصري أحمد الفار، أول ضحية مصري بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو بإيطاليا. وقال على الصفحة الرسمية للجمعية في "فيسبوك"، إنه في ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أي بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب، مضيفا: "نسأل الله العظيم أن يحتسبه عنده من الشهداء".
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2503 حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل، وطالب "كونتي" المواطنين بالبقاء في منازلهم. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
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السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
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