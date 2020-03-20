إغلاق جميع فنادق إسبانيا خلال أسبوع بسبب كورونا

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، إذ أمرت الحكومة بإغلاق كل الفنادق وغيرها من أماكن تسكين السياح خلال 7 أيام لضمان احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في ضربة أخرى لقطاع السياحة المترنح بالفعل. وأعفيت دور رعاية المرضى والمسنين الطويلة الأجل من الإغلاق، لكنها لا تزال تخضع لحالة طوارئ فرضتها الحكومة منذ نحو أسبوع وتمنع الناس من الخروج إلا للضرورة.

وإسبانيا التي استقبلت أكبر عدد من السياح في العالم عام 2018 أغلقت حدودها البرية بالفعل مع كل الدول، ولم تفتحها إلا لمواطنيها وحاملي تصاريح الإقامة بها. فيما أعلن مسؤولون إسبانيون أن عدد الوفيات قفز بأكثر من الثلث، أمس الخميس، إذ وصل إلى 767 حالة وفاة، في حين زاد عدد المصابين بمقدار الربع وبلغ 17 ألفا