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الكويت: إبعاد 31 وافدا عربيا بسبب تدخينهم الشيشة

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أحالت الأجهزة الأمنية الكويتية 31 وافدا عربيا إلى سجن الإبعاد، تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد، بسبب تدخينهم (الشيشة) في مقهى بمنطقة الفروانية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الكويتي باغلاق كافة المقاهي. وتحفظت الأجهزة الأمنية الكويتية، على هويات الوافدين الـ31، ووضع أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول إلى الكويت مجددا، بالإضافة إلى إغلاق المقهى وإحالة مالكه إلى المحاكمة. وكان مجلس الوزراء الكويتي، أصدر قرارا الأسبوع الماضي، بإغلاق كافة المقاهي والمطاعم، وحظر كافة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة، قائلا إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس، وجميعهم مواطنون كويتيون.وأشار
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السعودية: 120 مليار ريال لتخفيف آثار فيروس كورونا

أعلن التلفزيون الرسمى السعودى تطبيق تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال للحد من تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، كما ذكرت أنها ستقدم 50 مليار ريال لدعم البنوك والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتزم السعودية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 70 مليار ريال لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا. وقررت السعودية تعليق الصلاة في ساحات الحرمين بمكة والمدينة خاصة، اليوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي.
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السعودية تغلق ساحات الحرمين.. وتعلق الرحلات الداخلية

قررت السعودية تعليق الصلاة في ساحات الحرمين بمكة والمدينة خاصة، اليوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي، وفقا لما أعلنته مساء أمس الخميس، كما أعلنت السلطات السعودية، اليوم، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد السبت. باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات.
الملك-سلمان

«القادم أكثر صعوبة».. نص خطاب الملك سلمان عن أزمة كورونا

"نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم" بهذه الجملة بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالته التي وجهها للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة مساء يوم الخميس، بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها"، مضيفا أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.
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الأردن: أداء صلاة الجمعة ظهرا في المنازل

تقيم الأردن، صلاة وخطبة الجمعة يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال فقط، وسيقتصر حضورها على من تصح به صلاة الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبهدف حفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا 4 ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعة.
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ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي مع 5 دول

أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، حدودها بشكل جزئي مع 5 دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الإثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع. وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والدنمارك.
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لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".
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وقف حركة الطيران من مصر إلى الكويت لمدة أسبوع

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة إلي الكويت، لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة، في بيان رسمي، اليوم السبت، إنه بناء علي القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، تعتذر الشركة الوطنية مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر، داعية عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم لزيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني.
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مصادر كويتية: إيقاف الرحلات لمصر و9 دول بسبب كورونا

أفادت صحيفة الراي الكويتية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات الكويتية قررت إيقاف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: مصر، الفلبين، سوريا، لبنان، سريلانكا، بنجلاديش، الهند. وشهد، أمس الجمعة، اجتماعين حكوميين، الأول استمر نحو 4 ساعات للجنة العليا المعنية بمواجهة فيروس كورونا، والثاني لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الراي" أن إيقاف الرحلات سيستمر لمدة أسبوع لتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.
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