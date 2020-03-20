الكويت: إبعاد 31 وافدا عربيا بسبب تدخينهم الشيشة

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أحالت الأجهزة الأمنية الكويتية 31 وافدا عربيا إلى سجن الإبعاد، تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد، بسبب تدخينهم (الشيشة) في مقهى بمنطقة الفروانية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الكويتي باغلاق كافة المقاهي. وتحفظت الأجهزة الأمنية الكويتية، على هويات الوافدين الـ31، ووضع أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول إلى الكويت مجددا، بالإضافة إلى إغلاق المقهى وإحالة مالكه إلى المحاكمة. وكان مجلس الوزراء الكويتي، أصدر قرارا الأسبوع الماضي، بإغلاق كافة المقاهي والمطاعم، وحظر كافة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة، قائلا إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس، وجميعهم مواطنون كويتيون.وأشار