الصحة للعائدين من العمرة: التزموا منازلكم 14 يوما

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة 14 يوما، "عزل ذاتي" كإجراء احترازي، للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يجب على العائدين من العمرة اتباع كافة الإرشادات الوقائية والاحترازية، وفي حالة ظهور أي أعراض سرعة التوجه مباشرة الي مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل إقامتهم.

وأشار مجاهد إلى إمكانية الاتصال على الخط الساخن 105 أو 15335 للاستفسار عن أي معلومات تخص فيروس كورونا المستجد، كما قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح والإرشادات للحالات التى يتم عزلهم بالمنزل واسرهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.ولفت إلى أن هذه النصائح تتضمن عدم خروج الشخص من المنزل طوال