سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة للعائدين من العمرة: التزموا منازلكم 14 يوما

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة 14 يوما، "عزل ذاتي" كإجراء احترازي، للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يجب على العائدين من العمرة اتباع كافة الإرشادات الوقائية والاحترازية، وفي حالة ظهور أي أعراض سرعة التوجه مباشرة الي مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل إقامتهم.
وأشار مجاهد إلى إمكانية الاتصال على الخط الساخن 105 أو 15335 للاستفسار عن أي معلومات تخص فيروس كورونا المستجد، كما قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح والإرشادات للحالات التى يتم عزلهم بالمنزل واسرهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.ولفت إلى أن هذه النصائح تتضمن عدم خروج الشخص من المنزل طوال
اقرأ المزيد
الحصبة

سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
السياحة-فى-مصر (1)

السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
طارق-شوقى

طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
فيروس- كورونا (5)

الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس-كورونا (1)

وزارة الصحة: 30 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: شفاء نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربع حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم، أول من أمس الإثنين. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]