شديد البرودة.. تعرف على طقس أول أيام الربيع

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت -أول أيام فصل الربيع- الطقس في القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي السواحل الشمالية الغربية سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، وفي جنوب الصعيد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة الى معتدلة.وحالة البحر المتوسط