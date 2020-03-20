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شديد البرودة.. تعرف على طقس أول أيام الربيع

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت -أول أيام فصل الربيع- الطقس في القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي السواحل الشمالية الغربية سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.
وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، وفي جنوب الصعيد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة الى معتدلة.وحالة البحر المتوسط
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الحصبة

سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
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طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
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الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
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طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (2)

طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على أقاليم القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس دافئا نهارا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على أقاليم القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
طقس-معتدل

اليوم.. طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على مناطق القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد الشمالية الغربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط معتدل للرياح بينما يظل التحذير من الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل. وتكون حالة الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك شبورة كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

غدا.. طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، على مناطق القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد الشمالية الغربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط معتدل للرياح بينما يظل التحذير من الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل. وتكون حالة الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك شبورة كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
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