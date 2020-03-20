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إخلاء أكبر أسواق الإسماعيلية بسبب كورونا

تحرير:محمد مصباح ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م
اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية
اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية
أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، سوق الجمعة بوسط المدينة وأكبر أسواقها، وسوق عبد الحكيم عامر، ويأتي ذلك بناءً على قرار اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بإيقاف الأسواق والتجمعات.
وأصدر بشارة، القرار رقم 254 لسنة 2020، بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من اليوم ولحين صدور إشعار آخر، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة، مع الأخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات
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الحصبة

سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
السياحة-فى-مصر (1)

السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
طارق-شوقى

طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
فيروس- كورونا (5)

الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يمنع إقامة أي أسواق أسبوعية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من اليوم الخميس، ولحين صدور إشعار آخر، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أي مخالف. ويأتى هذا حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيل للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إجراء جديد من محافظ الإسماعيلية بشأن كورونا

وجه محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف بشارة، باستقبال مستشفيات جامعة قناة السويس جميع حالات الطوارئ على مدار أيام الأسبوع كاملا وعلى مدار 24 ساعة بدلا مما كان متبع باستقبالها الطوارىء خلال أيام محددة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي لتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.
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السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
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