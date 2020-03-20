إخلاء أكبر أسواق الإسماعيلية بسبب كورونا

تحرير:محمد مصباح ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م

اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية

أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، سوق الجمعة بوسط المدينة وأكبر أسواقها، وسوق عبد الحكيم عامر، ويأتي ذلك بناءً على قرار اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بإيقاف الأسواق والتجمعات.

وأصدر بشارة، القرار رقم 254 لسنة 2020، بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من اليوم ولحين صدور إشعار آخر، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة، مع الأخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات