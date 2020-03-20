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تخصيص خطوط ساخنة و200 مقدمة خدمة للاتصال بالصحة مجانا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت - صورة أرشيفية
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت - صورة أرشيفية
وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 من التليفون الثابت والتليفون المحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانا ودون تحمل المواطنين أي رسوم، كما وجه بإضافة 200 مقدم خدمة إضافي في مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المساهمة في نشر الوعي الصحي المجتمعي خلال هذه الفترة الحاسمة، وضمان حصول المواطنين على المعلومات الصحية السليمة من مصادرها الموثوقة دون تحملهم أعباء إضافية. يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات
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