جريمة

ضبط موظف بتهمة الرشوة في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م
رشوة - صورة أرشيفية
رشوة - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بحي العامرية بالإسكندرية استغل موقعه الوظيفي في التواطئ لتسهيل عملية إجراءات منح تراخيص بناء عقار بدون ترخيص، غرب المدينة نظير تقاضيه رشوة مالية. وبدأت الواقعة بورود تحريات أكدتها فرع الإدارة بغرب الدلتا، بشأن قيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ وتسهيل بناء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة لصاحب شركة استيراد وتصدير على أرض مملوكة لاحدى الجمعيات.
أثبتت التحريات قيام الموظف مع مالك مكتب إستيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية له معلومات جنائية وتمكينه من بناء عقار "بدون ترخيص" على قطعة أرض ملك إحدى الجمعيات بمنطقة كينج مريوط دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات، الأمر الذي أدى إلى
اقرأ المزيد
المتهمين (2)

جنيهات ودولارات.. سقوط عصابة «الفلوس المزورة» في بورسعيد

عصابة تخصصت فى الاتجار بالعملات الوطنية والأجنبية المقلدة لترويجها على المواطنين فى بورسعيد، ظنت أنها بمنأي عن أعين الأجهزة الأمنية قبل أن تسقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، إذ وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بتكوين "خطاط"، وزوجته "كوافيرة"، وموظف، وموظفة، لهم معلومات جنائية ومقيمون بالضواحي، بتشكيل عصابي تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما.
جثة-طفل

ضرب وتعذيب وجثة.. وفاة طفل على يد عمته بسبب «التبول»

لم يكن يدرك "إبراهيم" صاحب الـ8 سنوات، أنه سيفقد حياته على يد عمته التي تجردت من مشاعر الإنسانية، بعدما اعتدت عليه بالضرب عقابا له، بسبب تبوله على نفسه. حيث لاحقته بوصلة تعذيب وكدمات تركت علامات في جسده النحيل، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.
السجون (1)

استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن تعليق الزيارات في جميع السجون مستمر حتى آخر شهر مارس الجارى، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

أبرزهم نافعة والغزالي.. إخلاء سبيل 15 مسجونا سياسيا

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة

تعرف على تفاصيل مقتل طالبة بمسكنها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل العثور على جثة طالبة في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بمفردها، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين إنها بدافع السرقة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من سيدة بالعثور على جثة ابنتها "طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالي، هاتف محمول، خاتم وقرط ذهب خاصين بابنتها، تلفاز، بوتاجاز، إسطوانة غاز).
محاكمة لجين

حجز جلسة محاكمة رئيس القلم الجنائي بالإسكندرية

قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد القادر، اليوم الأربعاء، حجز قضية رئيس القلم الجنائي والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي لإحدى نيابات الاسكندرية بإهانة محام سكندري لجلسة 14 أبريل المقبل للحكم، وذلك بعد أن أدعى مدنيا المحامي السكندري المجني عليه وطالب بتعويض مدني المؤقت 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال في صحيفة إعلانه إنه سيتبرع به لـ"صندوق تحيا مصر"، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم للمرافعات والتي استمرت قرابة 4 ساعات في القضية 1013 لسنة 2020.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يأمر بحبس «نائب المقطم» لتقاضيه رشوة

أمر النائب العام، بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات. وألقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم».
محكمة-ارشفية

إلزام وزير الداخلية بـ20 ألف جنيه لمواطنين اعتقلا في عهد مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ مقداره عشرين ألف جنيه لاثنين من المواطنين كتعويض لهما عن فترة اعتقالهما في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، قبل أحداث 25 يناير، إذ صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح، وعضوية كلًا من: المستشار أحمد فكري، والمستشار محمد أبو الروس، وحضور المستشار وليد عبد الحميد، وسكرتارية محمد السيد، في الدعويين القضائيتين، أرقام 6637 لسنة 72 قضائية، والدعوى رقم 25393 لسنة 71.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]