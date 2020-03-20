ضبط موظف بتهمة الرشوة في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

رشوة - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بحي العامرية بالإسكندرية استغل موقعه الوظيفي في التواطئ لتسهيل عملية إجراءات منح تراخيص بناء عقار بدون ترخيص، غرب المدينة نظير تقاضيه رشوة مالية. وبدأت الواقعة بورود تحريات أكدتها فرع الإدارة بغرب الدلتا، بشأن قيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ وتسهيل بناء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة لصاحب شركة استيراد وتصدير على أرض مملوكة لاحدى الجمعيات.

أثبتت التحريات قيام الموظف مع مالك مكتب إستيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية له معلومات جنائية وتمكينه من بناء عقار "بدون ترخيص" على قطعة أرض ملك إحدى الجمعيات بمنطقة كينج مريوط دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات، الأمر الذي أدى إلى