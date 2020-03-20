بيان للمصريين في كازاخستان الراغبين في العودة

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية

في إطار جهودها لرعاية الجالية المصرية في كازاخستان، تعلن السفارة المصرية في نور سلطان عن إقلاع طائرة فجر غد السبت، في تمام الساعة الخامسة فجرا من نور سلطان، عاصمة كازاخستان، إلى مدينة شرم الشيخ.

وأوضحت السفارة أنه على المواطنين المصريين في كازاخستان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن سرعة إبلاغ أسمائهم وأرقام هواتفهم إلى السفارة المصرية في نور سلطان في رسائل على صفحتها عبر موقع "فيسبوك"، وذلك ليتسنى التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.