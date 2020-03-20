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بيان للمصريين في كازاخستان الراغبين في العودة

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية
وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية
في إطار جهودها لرعاية الجالية المصرية في كازاخستان، تعلن السفارة المصرية في نور سلطان عن إقلاع طائرة فجر غد السبت، في تمام الساعة الخامسة فجرا من نور سلطان، عاصمة كازاخستان، إلى مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت السفارة أنه على المواطنين المصريين في كازاخستان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن سرعة إبلاغ أسمائهم وأرقام هواتفهم إلى السفارة المصرية في نور سلطان في رسائل على صفحتها عبر موقع "فيسبوك"، وذلك ليتسنى التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
الحصبة

سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
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طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
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الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
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قرض بـ14 مليون دولار.. السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، كما أصدر السيسي القرار رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات، والقرار رقم 77 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 12,81 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي.
محمد-حسنى-مبارك (5)

الكويت تخلد ذكرى مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في تدوينة له عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإطلاق اسم رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك على أحد الصروح الهامة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرا لمكانة الراحل الكبير وتخليدا لذكراه، وإلى دور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت، مشددا على أن هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبدا عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين.
مبارك إلى مثواه الأخير.. أبرز مشاهد الجنازة (39)

سفارة مصر بالكويت تفتح سجل العزاء في وفاة مبارك

فتحت سفارة مصر لدى الكويت، اليوم الخميس، سجل التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بمقر سكن السفير طارق القوني. وتوافد عدد كبير من الوزراء والمسئولين الكويتيين، بالإضافة إلى السفراء العرب، والأفارقة، والأجانب على مقر سكن السفير، للعزاء بالرئيس الأسبق مبارك، حيث استقبلهم سفير مصر لدى الكويت طارق القوني وحرمه هدى القوني. وكان في مقدمة الحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي حرص على تسجيل كلمة في سجل التعازي.
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اقتراح برغبة لتخصيص أراضٍ مجانًا لمستشفى مجدي يعقوب

تقدم النائب محمد عبد الغني، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص الدولة للأراضي اللازمة لبناء مستشفى مجدي يعقوب، وذلك تقديرا وتيسيرا لمجهوده في المساهمة في خدمة المجتمع وخاصة في حق مهم لأفراد المجتمع، والذي يتمثل في الحق في الحصول على صحة جيدة وتوفير العلاج اللازم، قائلا إن مساهمة الدكتور مجدي يعقوب تعد جهدًا ساميًا لا يمكن عرقلته لمجرد عدم توافر الأرض اللازمة لاستكمال جهوده في هذا الشأن، وهو ما يعتبر تضامنًا بين الحكومة والعمل المجتمعي لخدمة المجتمع.
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