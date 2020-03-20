سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب كورونا.. قرار جديد من جامعة الأزهر يخص الطلاب

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م
جامعة الأزهر - صورة أرشيفية
جامعة الأزهر - صورة أرشيفية
وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2019 - 2020، على صفحات ومواقع الكليات دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وتيسيرا على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات. وقال بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر: "إن قرار رئيس الجامعة، يأتي في إطار حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها إدارة الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفب ضوء توجهات الدولة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".
وأوضح البيان أن القرار هدفه التيسيير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية. من ناحية أخرى، وفي إطار حرص جامعة الأزهر على التكاتف مع الدولة فيما تتخذه من قرارات للعبور من هذه الأزمة، أهابت بجميع المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم الانسياق خلف الشائعات أوالتهافت
اقرأ المزيد
الحصبة

سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
السياحة-فى-مصر (1)

السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
طارق-شوقى

طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
فيروس- كورونا (5)

الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
اقرأ المزيد من الأخبار
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
حج-وعمرة (7)

السعودية تمنع رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وكذلك تعليق دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرا. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أنها اتخذت تلك القرارات وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، التي تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد «19-COVID».
كورونا

الجزائر تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»

أعلنت الجزائر عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، وهي إصابة ظهرت على إيطالي وصل البلاد يوم 17 فبراير الجاري، وتم وضعه في الحجر الصحي. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تدوينة له، اليوم الأربعاء، عبر موقع «تويتر»: «أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر». وحث الجزائريين على الانتباه والحذر فيما يتعلق بالمعلومات التي يتناقلونها على الإنترنت. وكان شمال إيطاليا، الذي يضم عددا كبيرا من الجزائريين، أحد مراكز تفشي الفيروس مع رصد أكثر من 280 حالة إصابة وتسجيل 11 وفاة.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تؤجل استئناف الرحلات إلى الصين

أصدرت شركة مصر للطيران، بيان لها، اليوم الأربعاء، تلعن فيه عن تأجيل استئناف رحلاتها إلى ومن الصين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وكانت شركة مصر للطيران، قد أصدرت بيانا صحفيا، يوم الخميس الماضي، أعلنت فيها عن قرارها بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، من القاهرة إلى الصين، بخط سير "القاهرة - بكين – جوانزو"، والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]