بسبب كورونا.. قرار جديد من جامعة الأزهر يخص الطلاب

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م

جامعة الأزهر - صورة أرشيفية

وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2019 - 2020، على صفحات ومواقع الكليات دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وتيسيرا على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات. وقال بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر: "إن قرار رئيس الجامعة، يأتي في إطار حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها إدارة الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفب ضوء توجهات الدولة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".

وأوضح البيان أن القرار هدفه التيسيير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية. من ناحية أخرى، وفي إطار حرص جامعة الأزهر على التكاتف مع الدولة فيما تتخذه من قرارات للعبور من هذه الأزمة، أهابت بجميع المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم الانسياق خلف الشائعات أوالتهافت