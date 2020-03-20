«استشرنا وأنت في بيتك».. مبادرة طبية لتقليل الاختلاط

تحرير:محمد مجلي ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٧ م

طبيب - صورة أرشيفية

دشن عدد كبير من الأطباء بجامعة الإسكندرية والأطباء المتخصصين صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة بتقديم الاستشارات الطبية المجانية للمواطنين وذلك في إطار حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أن تشمل جميع الاستشارات الطبية بهدف تقديم المساعدات للمواطنين وتقليل حالة الزحام على العيادات الخاصة والمستشفيات، وذلك منعا للزحام والاختلاط للحد من انتشار العدوى الخاصة بفيروس كورونا، حيث ضم الجروب عدد كبير من الأطباء في جميع التخصصات.

قال الدكتور ياسر ذكي رئيس قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية ومؤسس الصفحة، إنه تم تدشين الصفحة لتحمل اسم "امكث فى بيتك واستشرنا.. أساتذة طب الإسكندرية"، بهدف دعم المواطنين وتقديم كافة الاستشارات الطبية لهم، مضيفا أن الجروب يشارك فيه عدد كبير من الأطباء المتطوعين والأطباء الاستشاريين والمتخصصين