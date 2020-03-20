إصابة أول مصري بفيروس كورونا في ألمانيا داخل مستشفى

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

كشف رئيس الجالية المصرية في ألمانيا علاء ثابت، عن إصابة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الألمانية، وذلك خلال تلقيه العلاج، قائلا إن المواطن المصري يبلغ من العمر 30 عاما، وقدم إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر حيث كان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس، وللمفارقة أنه كان من المفترض أن يغادر المستشفى التي يعالج فيها هذا الأسبوع.

وأوضح ثابت، الذي رفض الإفصاح عن هوية المصاب: "قبل مغادرته وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من والده أنه تم الكشف عليه، وتبين أنه أصيب بفيروس كورونا داخل المستشفى"، متابعا: "هناك تساؤلات حول طريقة انتقال الإصابة له، إذا كان عن طريق طواقم التمريض أو عن طريق أحد المرضى، لم يتضح ذلك بعد"، مؤكدا أن هذه أول