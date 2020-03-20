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إصابة أول مصري بفيروس كورونا في ألمانيا داخل مستشفى

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
كشف رئيس الجالية المصرية في ألمانيا علاء ثابت، عن إصابة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الألمانية، وذلك خلال تلقيه العلاج، قائلا إن المواطن المصري يبلغ من العمر 30 عاما، وقدم إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر حيث كان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس، وللمفارقة أنه كان من المفترض أن يغادر المستشفى التي يعالج فيها هذا الأسبوع.
وأوضح ثابت، الذي رفض الإفصاح عن هوية المصاب: "قبل مغادرته وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من والده أنه تم الكشف عليه، وتبين أنه أصيب بفيروس كورونا داخل المستشفى"، متابعا: "هناك تساؤلات حول طريقة انتقال الإصابة له، إذا كان عن طريق طواقم التمريض أو عن طريق أحد المرضى، لم يتضح ذلك بعد"، مؤكدا أن هذه أول
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الحصبة

سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
السياحة-فى-مصر (1)

السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
طارق-شوقى

طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
فيروس- كورونا (5)

الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
فيروس- كورونا (2)

ألمانيا تسجل 2801 إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد. وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10 آلاف و999 حالة، حالة بينما توفي 20 شخصا.
فيروس-كورونا (2)

ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي مع 5 دول

أغلقت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، حدودها بشكل جزئي مع 5 دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الإثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع. وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورج وفرنسا وسويسرا والدنمارك.
كورونا 7

بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك، اليوم الأربعاء، أن مريضا يبلغ من العمر 90 عاما توفى جراء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل. ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه ألمانيا ثالث حالة وفاة من جراء فيروس كورونا، بعد تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول فيها: "على دول الاتحاد الأوروبي أن تنسق جهودها للحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا"، مضيفة: "لا يمكن عزل البلاد عن بعضها البعض في القارة الأوروبية".
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