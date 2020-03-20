الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا
٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
ويبدأ حظر التجوال اعتبارا من الساعة السابعة من صباح غد السبت، وتضمن القرار إغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه.ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير
ويبدأ حظر التجوال اعتبارا من الساعة السابعة من صباح غد السبت، وتضمن القرار إغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه.
ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة، أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام - الدفاع المدني، ليتخذوا التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن ارتفع إلى 69.