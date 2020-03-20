طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

تحرير:أمينة محمود ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٥ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".

وأشار شوقي إلى الجهود التي اتخذتها الوزارة في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين حماية لأبنائنا الطلاب، موضحا أن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودا كبيرا خلال الـ4 أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت

وأشار شوقي إلى الجهود التي اتخذتها الوزارة في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين حماية لأبنائنا الطلاب، موضحا أن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودا كبيرا خلال الـ4 أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليا من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأضاف أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري لمساعدة الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال وصولا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من خلال الرابط: https://study.ekb.eg



