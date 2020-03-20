السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها
٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م
السياحة في مصر - صورة أرشيفية
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
وأوضحت بهجت أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الاتحاد المصري والغرف السياحية والمنشآت الفندقية والسلامة والصحة المهنية واتخذت عدة تدابير بهدف التوعية وتدريب العاملين وعقد دورات لهم علي أن تكون 'أونلاين' لمنع التجمعات والاحتكاك فيما بينهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة
وأوضحت بهجت أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الاتحاد المصري والغرف السياحية والمنشآت الفندقية والسلامة والصحة المهنية واتخذت عدة تدابير بهدف التوعية وتدريب العاملين وعقد دورات لهم علي أن تكون 'أونلاين' لمنع التجمعات والاحتكاك فيما بينهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة تعقم وتطهر جميع المنشآت السياحية والفندقية منذ فترة ويشمل التعقيم جميع المنشآت والفنادق السياحية والمنتجعات ولن يستثني منها أي منشأة، مشيرة إلى وجود جدول زمني مدرج بهذا الخصوص، كما أن هناك فرقا متابعة عن صحة الاجراءات المتخذة ووجود خطة محكمة لاستقبال السائحين في الفترة المقبلة.
وتابعت أن مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، لا توجد تقارير بوجود حالات إصابة للمواطنين بفيروس كورونا بهما، مضيفة أنه في حالة ظهور حالات سيتم عزلها على الفور.