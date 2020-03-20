السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م

السياحة في مصر - صورة أرشيفية

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.

وأوضحت بهجت أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الاتحاد المصري والغرف السياحية والمنشآت الفندقية والسلامة والصحة المهنية واتخذت عدة تدابير بهدف التوعية وتدريب العاملين وعقد دورات لهم علي أن تكون 'أونلاين' لمنع التجمعات والاحتكاك فيما بينهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة