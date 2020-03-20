أمريكا لإيران:? ?كورونا لن يرحمكم من عقوباتنا

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤١ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها في معزل عن العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء 5 شركات مقرها في الإمارات، و3 في البر الرئيسي للصين، و3 في هونج كونج، وواحدة في جنوب إفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.

وقال مسؤول ايراني، لوكالة "رويترز": "ضغوط واشنطن المتزايدة على إيران جريمة ضد الإنسانية، ينبغي على العالم بأسره أن يساعد بعضه البعض للتغلب على هذا المرض". وأشار بعض المحللين إلى أنه ينبغي على إدارة ترامب أن تفعل المزيد لتسريع تدفق السلع الإنسانية إلى إيران، رغم أنهم لا يرون أدلة تذكر على ذلك في المستقبل