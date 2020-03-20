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سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

تحرير:محمد مجلي ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٦ م
تطعيم الحصبة - صورة أرشيفية
تطعيم الحصبة - صورة أرشيفية
طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال محمد جمعة، تاجر، ولي أمر أحد الأطفال: "في ظل الوضع الراهن ومطالبة القيادة السياسية بعدم النزول للشارع والتزام المنازل كيف يتم أن يتزامن ذلك مع إقامة حملة قومية سيتدافع إليها الآلاف داخل الوحدات والمراكز الطبية، ما يسبب الاختلاط ويسهم في انتشار الفيروس".وذكرت رباب السيد، ربة منزل: "لدي طفلة عمرها
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السياحة-فى-مصر (1)

السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
طارق-شوقى

طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
فيروس- كورونا (5)

الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
فيروس- كورونا (17)

إصابة أول مصري بفيروس كورونا في ألمانيا داخل مستشفى

كشف رئيس الجالية المصرية في ألمانيا علاء ثابت، عن إصابة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الألمانية، وذلك خلال تلقيه العلاج، قائلا إن المواطن المصري يبلغ من العمر 30 عاما، وقدم إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر حيث كان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس، وللمفارقة أنه كان من المفترض أن يغادر المستشفى التي يعالج فيها هذا الأسبوع.
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وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

تخصيص خطوط ساخنة و200 مقدمة خدمة للاتصال بالصحة مجانا

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 من التليفون الثابت والتليفون المحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانا ودون تحمل المواطنين أي رسوم، كما وجه بإضافة 200 مقدم خدمة إضافي في مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.
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الصحة للعائدين من العمرة: التزموا منازلكم 14 يوما

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة 14 يوما، "عزل ذاتي" كإجراء احترازي، للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يجب على العائدين من العمرة اتباع كافة الإرشادات الوقائية والاحترازية، وفي حالة ظهور أي أعراض سرعة التوجه مباشرة الي مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل إقامتهم.
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الصحة تجري فحص كورونا للحكومة قبل الاجتماع الأسبوعي

قامت وزارة الصحة والسكان، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، الخميس.
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أسامة هيكل: «عزل المناطق» آخر سيناريو لمواجهة كورونا

كشف وزير الإعلام أسامة هيكل، عن تحديد الحكومة 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، وأصاب عشرات المصريين، قائلا: "حددنا في وقت سابق 3 سيناريوهات بمجلس الوزراء، وتعتمد على أعداد الإصابات وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بقرار إغلاق المدارس والمنافذ الجوية، ومنع السفر إلى مصر وكان هذا المقترح حال وصول العدد إلى 150 أو 200 إصابة"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ونشرتها اليوم الأربعاء.
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