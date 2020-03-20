سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

تحرير:محمد مجلي ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٦ م

تطعيم الحصبة - صورة أرشيفية

طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال محمد جمعة، تاجر، ولي أمر أحد الأطفال: "في ظل الوضع الراهن ومطالبة القيادة السياسية بعدم النزول للشارع والتزام المنازل كيف يتم أن يتزامن ذلك مع إقامة حملة قومية سيتدافع إليها الآلاف داخل الوحدات والمراكز الطبية، ما يسبب الاختلاط ويسهم في انتشار الفيروس".وذكرت رباب السيد، ربة منزل: "لدي طفلة عمرها