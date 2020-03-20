رياضة

«باعوني وأنا مصدوم».. الأهلي يقرر الاستغناء عن حسام عاشور

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م
حسام عاشور
حسام عاشور
كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن فشل جلسة المفاوضات بينه وبين لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ذهبت للنادي الأهلي وجلست معهم على أمل أن يكون هناك تقدير لتاريخي وعطائي على مدار السنوات الماضية، ففؤجئت بهم يطلبون مني إما الاعتزال في الأهلي أو الرحيل لنادي آخر"، وأضاف: "بالطبع صدمت وأصيبت بحالة عميقة من الحزن، وعندما طلبت منهم المبررات، قالوا لي إن فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في استمراي ضمن صفوف الفريق حاليًا".
واكمل: "أنا غير مقتنع بوجهة النظر هذه، حتى إذا كانت صحيحة في النادي يمتلك أن يجد حل دوي إجباري على الاعتزال، وكنت لا أتمنى أن لا يقال لي ابحث لك عن تادي أخر". وأكد عاشور، أنه مصدوم من الطريقة التي تعامل بها من قبل النادي، وأنه لم يكن يتوقع هذه الطريقة من النادي الذي تربى بين جدرانه طوال هذه السنوات
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شريف إكرامي

الأهلي يعلن احترام رغبة شريف إكرامي في الرحيل

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اجتماعًا اليوم، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة. جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
كهربا

اتحاد الكرة يخفف عقوبة كهربا وإمام عاشور

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التى أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي من حيث الشكل. وفيما يتعلق بالموضوع قررت اللجنة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب نادي الزمالك بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من إيقافهما حتى نهاية الموسم الجاري.
محمد-الشناوى-وعلى-لطفى

عمر صلاح: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى مصر

أبدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، حزنه، بسبب طريقة رحيله عن ناديه السابق، حيث رحل الحارس عن الزمالك في بداية الموسم إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للقلعة البيضاء. وقال عمر صلاح في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "ذهلت من رقم رحيلي من الزمالك إلى سموحة، حيث كان 500 ألف جنيه فقط، كما لم أتوقع الخروج من القلعة البيضاء في هذا التوقيت". وأضاف "كنت أتمنى البقاء في الزمالك، وتم إبلاغي بقرار الرحيل من خلال وكيل أعمالي، ولكني أضع كل تركيزي مع سموحة".
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شريف إكرامي

الأهلي يعلن احترام رغبة شريف إكرامي في الرحيل

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اجتماعًا اليوم، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة. جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
علي معلول

علي معلول: شخصية الأهلي ظهرت في مواجهة صن داونز

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن فريقه سيواجه فريقًا كبيرًا، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو فريق الوداد المغربي الذي يقوده الإسباني خوان جاريدو، الذي سبق له مقابلة الأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال أثناء توليه قيادة فريق النجم الساحلي. وقال معلول إن فريق الوداد من الفرق المميزة في قارة إفريقيا، ومواجهة الفريقين في نصف النهائي ستكون صعبة على الطرفين، والأهلي أمامه الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة، ولكن تركيزنا الآن ينصب على مباريات الدوري العام من أجل حسم اللقب.
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الأهلي فوق الجميع.. العامري فاروق يرد على آل الشيخ

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يدعم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد، ولا يوجد انشقاق في صفوف النادي، جاء ذلك بعد تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بشأن أزمته مع الأهلي. وقال العامري في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة: "الخبر الوحيد الذى انتظره غدا هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن، أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه.. لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي".
الخطيب وتركي‎ (1)

تركي آل الشيخ يتوعد مجلس إدارة الأهلي

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة.. تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها"، مضيفا: "أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".
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