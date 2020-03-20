«باعوني وأنا مصدوم».. الأهلي يقرر الاستغناء عن حسام عاشور

كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن فشل جلسة المفاوضات بينه وبين لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ذهبت للنادي الأهلي وجلست معهم على أمل أن يكون هناك تقدير لتاريخي وعطائي على مدار السنوات الماضية، ففؤجئت بهم يطلبون مني إما الاعتزال في الأهلي أو الرحيل لنادي آخر"، وأضاف: "بالطبع صدمت وأصيبت بحالة عميقة من الحزن، وعندما طلبت منهم المبررات، قالوا لي إن فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في استمراي ضمن صفوف الفريق حاليًا".
واكمل: "أنا غير مقتنع بوجهة النظر هذه، حتى إذا كانت صحيحة في النادي يمتلك أن يجد حل دوي إجباري على الاعتزال، وكنت لا أتمنى أن لا يقال لي ابحث لك عن تادي أخر".
وأكد عاشور، أنه مصدوم من الطريقة التي تعامل بها من قبل النادي، وأنه لم يكن يتوقع هذه الطريقة من النادي الذي تربى بين جدرانه طوال هذه السنوات
واكمل: "أنا غير مقتنع بوجهة النظر هذه، حتى إذا كانت صحيحة في النادي يمتلك أن يجد حل دوي إجباري على الاعتزال، وكنت لا أتمنى أن لا يقال لي ابحث لك عن تادي أخر".
وأكد عاشور، أنه مصدوم من الطريقة التي تعامل بها من قبل النادي، وأنه لم يكن يتوقع هذه الطريقة من النادي الذي تربى بين جدرانه طوال هذه السنوات الماضية، متابعا: "فوجئت في الجلسة مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن فايلر لا يريدني في الفريق ورفض التجديد لي".
وأتم: " بعد كل هذه السنوات التي لعبتها للأهلي يرفضون التجديد لي، كل هذا التاريخ الذي حققته للنادي وبعد كل اللي عملته للنادي عايزين يبيعوا حسام عاشور؟".
وعقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، أيضا اجتماعًا اليوم، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات.
وعبرت اللجنة، عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت اللجنة، أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر.
وفي نفس الوقت، أكدت اللجنة، احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات، وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية.
وكان شريف إكرامي قد أصدر بيانًا عبر حساباته الرسمية يعلن فيه انه سينتهي مشواره مع المارد الأحمر بنهاية الموسم.