«باعوني وأنا مصدوم».. الأهلي يقرر الاستغناء عن حسام عاشور

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م

حسام عاشور

كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن فشل جلسة المفاوضات بينه وبين لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ذهبت للنادي الأهلي وجلست معهم على أمل أن يكون هناك تقدير لتاريخي وعطائي على مدار السنوات الماضية، ففؤجئت بهم يطلبون مني إما الاعتزال في الأهلي أو الرحيل لنادي آخر"، وأضاف: "بالطبع صدمت وأصيبت بحالة عميقة من الحزن، وعندما طلبت منهم المبررات، قالوا لي إن فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في استمراي ضمن صفوف الفريق حاليًا".

واكمل: "أنا غير مقتنع بوجهة النظر هذه، حتى إذا كانت صحيحة في النادي يمتلك أن يجد حل دوي إجباري على الاعتزال، وكنت لا أتمنى أن لا يقال لي ابحث لك عن تادي أخر". وأكد عاشور، أنه مصدوم من الطريقة التي تعامل بها من قبل النادي، وأنه لم يكن يتوقع هذه الطريقة من النادي الذي تربى بين جدرانه طوال هذه السنوات