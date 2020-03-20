رياضة

الأهلي يعلن احترام رغبة شريف إكرامي في الرحيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اجتماعًا اليوم، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة. جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر. وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات،
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حسام عاشور (1)

«باعوني وأنا مصدوم».. الأهلي يقرر الاستغناء عن حسام عاشور

كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن فشل جلسة المفاوضات بينه وبين لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ذهبت للنادي الأهلي وجلست معهم على أمل أن يكون هناك تقدير لتاريخي وعطائي على مدار السنوات الماضية، ففؤجئت بهم يطلبون مني إما الاعتزال في الأهلي أو الرحيل لنادي آخر"، وأضاف: "بالطبع صدمت وأصيبت بحالة عميقة من الحزن، وعندما طلبت منهم المبررات، قالوا لي إن فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في استمراي ضمن صفوف الفريق حاليًا".
كهربا

اتحاد الكرة يخفف عقوبة كهربا وإمام عاشور

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التى أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي من حيث الشكل. وفيما يتعلق بالموضوع قررت اللجنة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب نادي الزمالك بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من إيقافهما حتى نهاية الموسم الجاري.
محمد-الشناوى-وعلى-لطفى

عمر صلاح: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى مصر

أبدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، حزنه، بسبب طريقة رحيله عن ناديه السابق، حيث رحل الحارس عن الزمالك في بداية الموسم إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للقلعة البيضاء. وقال عمر صلاح في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "ذهلت من رقم رحيلي من الزمالك إلى سموحة، حيث كان 500 ألف جنيه فقط، كما لم أتوقع الخروج من القلعة البيضاء في هذا التوقيت". وأضاف "كنت أتمنى البقاء في الزمالك، وتم إبلاغي بقرار الرحيل من خلال وكيل أعمالي، ولكني أضع كل تركيزي مع سموحة".
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حسام عاشور (1)

«باعوني وأنا مصدوم».. الأهلي يقرر الاستغناء عن حسام عاشور

كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن فشل جلسة المفاوضات بينه وبين لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ذهبت للنادي الأهلي وجلست معهم على أمل أن يكون هناك تقدير لتاريخي وعطائي على مدار السنوات الماضية، ففؤجئت بهم يطلبون مني إما الاعتزال في الأهلي أو الرحيل لنادي آخر"، وأضاف: "بالطبع صدمت وأصيبت بحالة عميقة من الحزن، وعندما طلبت منهم المبررات، قالوا لي إن فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في استمراي ضمن صفوف الفريق حاليًا".
مباراة-الاهلى -والزمالك (5)

رسميًّا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك في القمة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي، وتخلف عنها الفريق الأبيض، إذ قرر الاتحاد اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2- 0 مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019- 2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
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المسابقات تعلن موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري (الأسبوع الـ18)، اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و20 على النحو المرفق، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. كما حددت المسابقات يوم 5 مارس، لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19، حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.
مبارة- الاهلى- والزمالك (1)

مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
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