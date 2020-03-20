خلطة محافظ غزة السحرية لعلاج كورونا تثير الجدل

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٦ م

محافظ مدينة غزة إبراهيم أبو النجا

حالة من السخرية والجدل أثيرت بسبب وصفة شعبية باستخدام الفلقل الحار للعلاج من فيروس كورونا المستجد، منسوبة لمحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، نُشرت عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وبحسب الوصفة، فإنه يجب استخدام عشرة قرون فلفل من النوع الحار جدا، وثلاث حبات ليمون، وغسلهم جيدا وتقطيعهما ووضعها في خلاط حتي تذوب تماما، وتناول ملعقتان من هذه الخلط صباحا، وملعفتان وسط النهار، وملعقتان ليلا لمدة يومين".

ومع تداول المنشور بسرعة كبيرة، أصدر أبو النجا، بيانا صحفيا، أوضح فيه سر الخلطة المنشورة عبر حسابه الشخصي، إذ قال: "أنوه أنني لم أنشر على صفحتي الشخصية على موقع فيسبوك أي شيء يتعلق بعلاج فيروس الكورونا".وأضاف: "يبدو أن هناك اختراق لصفحتي الشخصية، لذا أود التنويه بذلك، مع دعواتنا أن يحفظ شعبنا من هذا