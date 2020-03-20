وقعوا الناس في الشارع.. القبض على عصابة «التيك توك»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ م

متهمين - أرشيفية

أربعة شباب يستقلون دراجتين بخاريتين يقوموا بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم فيما يقوم أخر بالتصوير، ونشر مقطع الفيديو مصحوبًا بتعليقات ساخرة على موقع التواصل "تيك توك"، ما تسببت في حالة من الاستياء على مواقع التواصل، نظرا للأفعال التى لا تليق أخلاقيا بالشارع المصري.

ورصدت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأشخاص الأربعة عبر تطبيق "تيك توك"، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم من القبض على المتهمين وضبط الدراجتين المستخدمين في الواقعة. وتبين أنهم يقومون بربط حبل بين الدراجتين البخاريتين لإسقاط المارة بالشارع والسخرية منهم. واعترفوا بقيامهم بعمل تلك الفيديوهات ونشرها