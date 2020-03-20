جريمة

وقعوا الناس في الشارع.. القبض على عصابة «التيك توك»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ م
متهمين - أرشيفية
متهمين - أرشيفية
أربعة شباب يستقلون دراجتين بخاريتين يقوموا بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم فيما يقوم أخر بالتصوير، ونشر مقطع الفيديو مصحوبًا بتعليقات ساخرة على موقع التواصل "تيك توك"، ما تسببت في حالة من الاستياء على مواقع التواصل، نظرا للأفعال التى لا تليق أخلاقيا بالشارع المصري.
ورصدت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأشخاص الأربعة عبر تطبيق "تيك توك"، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم من القبض على المتهمين وضبط الدراجتين المستخدمين في الواقعة. وتبين أنهم يقومون بربط حبل بين الدراجتين البخاريتين لإسقاط المارة بالشارع والسخرية منهم. واعترفوا بقيامهم بعمل تلك الفيديوهات ونشرها
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مصرع 3 أطفال في انهيار عقار بحلوان

انهار عقار من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال تحت الأنقاض، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار المنزل.
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ضبط موظف بتهمة الرشوة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بحي العامرية بالإسكندرية استغل موقعه الوظيفي في التواطئ لتسهيل عملية إجراءات منح تراخيص بناء عقار بدون ترخيص، غرب المدينة نظير تقاضيه رشوة مالية. وبدأت الواقعة بورود تحريات أكدتها فرع الإدارة بغرب الدلتا، بشأن قيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ وتسهيل بناء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة لصاحب شركة استيراد وتصدير على أرض مملوكة لاحدى الجمعيات.
المتهمين (2)

جنيهات ودولارات.. سقوط عصابة «الفلوس المزورة» في بورسعيد

عصابة تخصصت فى الاتجار بالعملات الوطنية والأجنبية المقلدة لترويجها على المواطنين فى بورسعيد، ظنت أنها بمنأي عن أعين الأجهزة الأمنية قبل أن تسقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، إذ وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بتكوين "خطاط"، وزوجته "كوافيرة"، وموظف، وموظفة، لهم معلومات جنائية ومقيمون بالضواحي، بتشكيل عصابي تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما.
جثة-طفل

ضرب وتعذيب وجثة.. وفاة طفل على يد عمته بسبب «التبول»

لم يكن يدرك "إبراهيم" صاحب الـ8 سنوات، أنه سيفقد حياته على يد عمته التي تجردت من مشاعر الإنسانية، بعدما اعتدت عليه بالضرب عقابا له، بسبب تبوله على نفسه. حيث لاحقته بوصلة تعذيب وكدمات تركت علامات في جسده النحيل، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.
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السجون (1)

استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن تعليق الزيارات في جميع السجون مستمر حتى آخر شهر مارس الجارى، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
وزارة-الداخلية

الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة كورونا

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
المضبوطات

تفاصيل مصرع 4 من العناصر الجنائية بمحيط بحيرة المنزلة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام تواجد 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والهاربين من عدد 33 قضية "اتجار فى الأسلحة والمخدرات -سرقة – شروع فى قتل" بأحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

كواليس الحكم على المتهمين في قضية «قطار محطة مصر»

تود المحكمة أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد، واعتاد المجتمع المصري أن يعيش وآخرين هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد. بهذه الكلمات بدأ المستشار الدكتور جابر المراغي كلمته قبل النطق بالحكم على 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطار محطة مصر". وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء فتحي سائق القطار بالسجن 15 سنة وإلزامه برد 8 ملايين جنيه و800 ألف جنيه.
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