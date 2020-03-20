مصرع 3 أطفال في انهيار عقار بحلوان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م

انهيار عقار _ أرشيفية

انهار عقار من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال تحت الأنقاض، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار المنزل.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وتم انتشال جثث 3 أطفال يقيمون برفقة جدتهم، ونقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى حلوان العام. وعثر على "جدة" الأطفال مصابة بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى النصر العمالي بحلوان. وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى