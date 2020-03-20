جريمة

مصرع 3 أطفال في انهيار عقار بحلوان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م
انهيار عقار _ أرشيفية
انهيار عقار _ أرشيفية
انهار عقار من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال تحت الأنقاض، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار المنزل.
وعلى الفور، انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وتم انتشال جثث 3 أطفال يقيمون برفقة جدتهم، ونقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى حلوان العام. وعثر على "جدة" الأطفال مصابة بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى النصر العمالي بحلوان. وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى
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وقعوا الناس في الشارع.. القبض على عصابة «التيك توك»

أربعة شباب يستقلون دراجتين بخاريتين يقوموا بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم فيما يقوم أخر بالتصوير، ونشر مقطع الفيديو مصحوبًا بتعليقات ساخرة على موقع التواصل "تيك توك"، ما تسببت في حالة من الاستياء على مواقع التواصل، نظرا للأفعال التى لا تليق أخلاقيا بالشارع المصري.
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ضبط موظف بتهمة الرشوة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بحي العامرية بالإسكندرية استغل موقعه الوظيفي في التواطئ لتسهيل عملية إجراءات منح تراخيص بناء عقار بدون ترخيص، غرب المدينة نظير تقاضيه رشوة مالية. وبدأت الواقعة بورود تحريات أكدتها فرع الإدارة بغرب الدلتا، بشأن قيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ وتسهيل بناء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة لصاحب شركة استيراد وتصدير على أرض مملوكة لاحدى الجمعيات.
المتهمين (2)

جنيهات ودولارات.. سقوط عصابة «الفلوس المزورة» في بورسعيد

عصابة تخصصت فى الاتجار بالعملات الوطنية والأجنبية المقلدة لترويجها على المواطنين فى بورسعيد، ظنت أنها بمنأي عن أعين الأجهزة الأمنية قبل أن تسقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، إذ وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بتكوين "خطاط"، وزوجته "كوافيرة"، وموظف، وموظفة، لهم معلومات جنائية ومقيمون بالضواحي، بتشكيل عصابي تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما.
جثة-طفل

ضرب وتعذيب وجثة.. وفاة طفل على يد عمته بسبب «التبول»

لم يكن يدرك "إبراهيم" صاحب الـ8 سنوات، أنه سيفقد حياته على يد عمته التي تجردت من مشاعر الإنسانية، بعدما اعتدت عليه بالضرب عقابا له، بسبب تبوله على نفسه. حيث لاحقته بوصلة تعذيب وكدمات تركت علامات في جسده النحيل، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.
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حادث المنيب-10

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل تسبب في انقلاب السيارة بمدخل قرية بني عدي دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين. اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغًا من أهالي مركز منفلوط بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل ووجود مصابين ووفاة شاب.
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إصابة 7 أطفال ومشرفة في تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تقل أطفال حضانة بطريق "المعدية - إدكو" أمام قرية النمرة 5، أسفر عن إصابة 7 أطفال ومشرفة الحضانة. اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق إدكو قرية المعدية أمام قرية نمرة 5 ووجود مصابين. الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارتين أحداهما مخصصة لنقل تلاميذ الحضانة، وتبين إصابة 7 أطفال ومشرفة.
طعنات-سكين-جريمة

بيتحرك أثناء الصلاة.. مهندس يطعن مواطنًا داخل مسجد بالإسماعيلية

واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسماعيلية، إذ أقدم مهندس على طعن محاسب أثناء الصلاة داخل المسجد. اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع طنطا دائرة القسم. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى الجامعي تبين أن المصاب يدعى "حسام . م." 44 عامًا، محاسب، مصابا بجرح قطعي نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.
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الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حريق منزل بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج. اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق ووجود متوفاة ومصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.
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