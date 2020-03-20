تحذير من الصحة.. «بلاكونيل» لا يستخدم في علاج كورونا

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ م

تناول دواء - أرشيفية

حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، من الأخبار المتداولة بشأن استخدام عقار "بلاكونيل"، لعلاج المصابين بكورونا، مؤكدة أن "بلاكونيل" لا يستخدم في علاج الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس المستجد، مشددة على أن المريض يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة، موضحة أنه دواء بشري فعال، يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل مجهول السبب، والذئبة الحمامية القرصية.وأوضحت الوزارة، أن الذئبة الحمامية عبارة عن مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية، ومشاكل الجلد التي يكون فيها