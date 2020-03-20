تحذير من الصحة.. «بلاكونيل» لا يستخدم في علاج كورونا
٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ م
تناول دواء - أرشيفية
حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، من الأخبار المتداولة بشأن استخدام عقار "بلاكونيل"، لعلاج المصابين بكورونا، مؤكدة أن "بلاكونيل" لا يستخدم في علاج الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس المستجد، مشددة على أن المريض يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة، موضحة أنه دواء بشري فعال، يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل مجهول السبب، والذئبة الحمامية القرصية.وأوضحت الوزارة، أن الذئبة الحمامية عبارة عن مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية، ومشاكل الجلد التي يكون فيها
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة، موضحة أنه دواء بشري فعال، يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل مجهول السبب، والذئبة الحمامية القرصية.
وأوضحت الوزارة، أن الذئبة الحمامية عبارة عن مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية، ومشاكل الجلد التي يكون فيها الجلد حساسا لاشعة الشمس.
وأهابت نقابة الأطباء، جموع الأطباء، بعدم وصف أي علاج لأي مرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي.
كما أهابت النقابة، الأطباء، بعدم نشر أي أدوية واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة،حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وآثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس وأيضا تسبب ذلك في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير.
وذكرت أن نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون على تلك العقاقير بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا وبعض الأمراض المناعية.