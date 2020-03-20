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تحذير من الصحة.. «بلاكونيل» لا يستخدم في علاج كورونا

٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ م
تناول دواء - أرشيفية
تناول دواء - أرشيفية
حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، من الأخبار المتداولة بشأن استخدام عقار "بلاكونيل"، لعلاج المصابين بكورونا، مؤكدة أن "بلاكونيل" لا يستخدم في علاج الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس المستجد، مشددة على أن المريض يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة، موضحة أنه دواء بشري فعال، يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل مجهول السبب، والذئبة الحمامية القرصية.وأوضحت الوزارة، أن الذئبة الحمامية عبارة عن مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية، ومشاكل الجلد التي يكون فيها
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: حالة وفاة جديدة بكورونا.. وارتفاع المصابين إلى 285

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 11 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
الحصبة

سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
السياحة-فى-مصر (1)

السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
طارق-شوقى

طارق شوقي: لدينا حلول لمشكلات «التعلم عن بعد»

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن الوزارة لديها حلولا للعقبات التي ربمت يواجهها الطلاب في أثناء استخدام تطبيق "التعلم عن بعد"، سواء تمثلت فى عدم وجود إنترنت أو شريحة موبايل، أو أي مشكلة أخرى، قائلا: "إلى طلاب سنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت أو القنوات التعليمية لتنفيذ المشروع البحثي سوف يبدأ العام الدراسى الجديد قبل الموعد الرسمي بأسبوعين لاستكمال المنهج والتقييم".
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الملك-سلمان

«القادم أكثر صعوبة».. نص خطاب الملك سلمان عن أزمة كورونا

"نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم" بهذه الجملة بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالته التي وجهها للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة مساء يوم الخميس، بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها"، مضيفا أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.
فيروس- كورونا (14)

الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
فيروس- كورونا (12)

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 210.. وشفاء 28 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من المصابين، من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية، وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

تعليق استخراج رخص قيادة وتسيير المركبات حتى 16 أبريل

قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى 16 أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظاً على صحة المواطنين.
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