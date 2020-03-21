وباء كورونا يصل لمكتب نائب ترامب.. وتتبع للمخالطين

٢١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

كشفت الفحوص الطبية عن إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، وفق ما أكدت المتحدثة باسم مايك بنس. وقالت كيتي ميلر إن ترامب ونائبه لم يخالطا الموظف عن قرب، موضحة أن مكتب بنس أُخطر بنتيجة التحليل مساء الجمعة. ولم يكشف عن هوية الموظف. وأكدت ميلر أنه يجري تتبع من تواصل معهم الموظف وفقا لإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. يذكر أن بنس مكلف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مستجدات العمل لمكافحة الوباء في الولايات المتحدة، ويقود فريق العمل الذي شكله البيت الأبيض لمكافحة تفشي الفيروس.

وكان ترامب قد نفى مساء أمس الجمعة، خلال مؤتمر لخلية الأزمة، التوصل إلى دواء مضاد لفيروس كورونا، بعدما كشف أول من أمس الخميس، عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية السريعة على اعتماد علاج ضد كوفيد -19، كان مخصصا للملاريا، موضحا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة. وصار عدد من