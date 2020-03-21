لا تخزن الطعام.. عادات تجنبها خلال أزمة الكورونا

تحرير:إسراء سليمان ٢١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

منذ بداية أزمة الكورونا، ونمارس العديد من العادات الخاطئة، خوفا من انتشار المرض، ويقينا أننا نستخدم أفضل الوسائل، في وقت تتزايد به الإصابات بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع معدل الوفيات عالميا، خاصة في إيطاليا، فهي البلد الذي امتلأ شوارعه حزنا على من فقدوه من أرواح، لذا يجب التعامل مع الأمر بشكل دقيق، والبحث عن طرق الوقاية الصحية، حتى تمر هذه الأزمة بسلام، ومن ضمن هذه العادات استخدام الكمامة بدون داع، فكان للأطباء رأي آخر في هذه المسألة، نقلًا عن "India Today".

انتشر فيروس الكورونا الآن في أكثر من 145 دولة، الأمر الذي جعل السلطات المعنية، تمنع التجمعات، وللمساعدة في حصر أعداد المرضى، لا بد من تجنب العادات الخاطئة التالية: - لا تنشر الخوف بين الآخرين يتميز الشعب المصري بقدرة هائلة على ترويج الشائعات، لكن في مثل هذه الأوقات، لا بد من التحلي بالصبر، والتوقف عن